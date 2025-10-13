Tunisie: Une femme emportée par les eaux de l'oued Dzira à Bou Salem

Une cinquantenaire a été emportée par les eaux de l'oued Dzira, dimanche soir, à la suite de pluies soudaines et abondantes dans la région de Bou Salem (Jendouba). Les recherches pour retrouver sa trace se poursuivent.

La victime, Khadija Atoui, née en 1969 et résidente de Sidi Abid, a été surprise par la montée brutale des eaux alors qu'elle se trouvait avec son troupeau de brebis près de l'oued, au niveau de « Choubaât Enfidha ».

Selon des témoins, la femme a tenté de sauver ses quatre brebis avant d'être emportée par le courant, dont la vitesse était exceptionnelle. Les équipes de la Protection civile présentes sur place n'étaient toujours pas parvenues à la localiser.

Les fortes précipitations qui ont touché les hauteurs du djebel Goraa (délégation de Tibar) dimanche soir sont à l'origine de cet accident. Les eaux de ruissellement se sont jointes à celles de l'oued el Msila au niveau de « Choubât Enafidha », submergeant rapidement les lieux où la victime faisait paître ses bêtes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des agents de la Protection civile ont indiqué que l'Institut national de la météorologie n'avait émis aucun avertissement préalable.

Le gouverneur Jendouba, Taïeb Dridi, accompagné de membres du Comité régional de gestion des catastrophes et d'organisation des secours, s'est rendu sur les lieux pour évaluer la situation.