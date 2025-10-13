Tunisie: Le ministère de l'Agriculture prépare une révision de l'arrêté sur la pêche du thon rouge

13 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques examine actuellement la révision de l'arrêté ministériel du 7 avril 2025 relatif à l'organisation de la pêche et de l'engraissement du thon rouge.

Dans sa réponse à une question écrite adressée par 36 députés de l'Assemblée des représentants du peuple, le ministère a précisé que cette révision vise à garantir l'égalité des chances et à renforcer la transparence, en corrigeant les insuffisances constatées lors de l'application de la réglementation au cours des saisons précédentes.

Les députés ont souligné, dans leur question écrite, que l'arrêté ministériel portant organisation dela pêche du thon rouge contredisait la volonté du législateur ainsi que les dispositions de l'article 17 de la loi de finances pour l'année 2024, promulguée le 11 décembre 2023.

Cet article prévoit en effet que les ressources supplémentaires issues de la pêche et de l'exportation du thon rouge soient allouées aux petits pêcheurs.

