Tunisie: Le déficit commercial se creuse à 16,7 milliards de dinars sur neuf mois

Le déficit commercial de la Tunisie a atteint 16,728 milliards de dinars au cours des neuf premiers mois de 2025, contre 13,497 milliards de dinars durant la même période de 2024, selon les données publiées par l'Institut national de la statistique (INS) dans son bulletin du commerce extérieur de septembre 2025.

Le taux de couverture des importations par les exportations s'est établi à 73,5 %, contre 77,5 % un an auparavant.

L'INS explique cette aggravation principalement par le déficit enregistré dans le secteur de l'énergie (8,106 milliards de dinars), les matières premières et semi-manufacturées (4,990 milliards de dinars), les biens d'équipement (2,693 milliards de dinars) et les biens de consommation (1,557 milliard de dinars). En revanche, les produits alimentaires ont affiché un excédent de 0,620 milliard de dinars.

Hors secteur énergétique, le déficit commercial tunisien s'établit à 8,621 milliards de dinars.

Les exportations tunisiennes ont légèrement augmenté de 0,03 % pour atteindre 46,419 milliards de dinars à fin septembre 2025, tandis que les importations ont progressé de 5,4 %, à 63,148 milliards de dinars.

Par secteur, les ventes à l'étranger ont augmenté dans le phosphate et ses dérivés (+8 %) ainsi que dans les industries mécaniques et électriques (+6,4 %). En revanche, elles ont reculé dans l'énergie (-34,2 %), les produits agricoles et alimentaires (-14,6 %), notamment en raison de la baisse des exportations d'huile d'olive (2,915 milliards de dinars contre 4,038 milliards), et dans le textile, l'habillement et le cuir (-1,3 %).

Les importations ont, pour leur part, enregistré une hausse des biens d'équipement (+16,2 %), des matières premières et semi-manufacturées (+8,1 %) et des biens de consommation (+11,4 %). En revanche, elles ont diminué pour les produits énergétiques (-11,8 %) et alimentaires (-3,5 %).

Sur le plan géographique, les exportations tunisiennes vers l'Union européenne, représentant 70,3 % du total, ont atteint 32,622 milliards de dinars, contre 32,284 milliards un an auparavant. Les exportations vers l'Allemagne (+11,2 %), la France (+8,4 %) et les Pays-Bas (+7,2 %) ont progressé, tandis qu'elles ont reculé vers l'Italie (-10,1 %) et l'Espagne (-20,3 %).

Les échanges commerciaux ont également augmenté avec plusieurs partenaires arabes : la Libye (+7,4 %), le Maroc (+35,9 %), l'Algérie (+11,6 %) et l'Égypte (+33,5 %).

Les importations tunisiennes en provenance de l'Union européenne (43,2 % du total) se sont élevées à 27,306 milliards de dinars, contre 26,138 milliards en septembre 2024. Elles ont progressé avec la France (+12,7 %) et l'Allemagne (+8,6 %), mais reculé avec l'Italie (-2,4 %), la Grèce (-29,1 %) et la Belgique (-7,1 %).

Hors Union européenne, les importations ont augmenté en provenance de la Chine (+29,4 %) et de la Turquie (+17,7 %), mais diminué avec la Russie (-22,8 %) et l'Ukraine (-36,5 %).