Gabon: Journalisme - La plateforme Médias et Démocratie parachève la formation des journalistes Africains en France

La plateforme afro-européenne Médias et Démocratie a officiellement récemment clôturé, à Montpellier en France, sa formation de jumelage M&D entre Libreville et Montpellier par la remise des diplômes.

Il s'agit d'un ambitieux programme de deux semaines de renforcement des capacités destiné aux journalistes gabonais et camerounais. Ce temps fort intervient après une semaine de formation théorique intensive dispensée à Libreville, marquant la dernière étape d'un dispositif d'accompagnement visant à promouvoir un journalisme professionnel et engagé dans la consolidation démocratique.

La formation soutenue par l'ambassade de France au Gabon, et la Métropole de Montpellier s'est articulée autour de deux volets complémentaires. La première phase, organisée à Libreville, a permis aux participants de s'immerger dans des enseignements théoriques portant sur l'éthique journalistique, la vérification des faits, la couverture des processus électoraux, le journalisme d'investigation, le journalisme de solution ainsi que l'utilisation des outils numériques adaptés aux nouvelles exigences médiatiques.

La seconde et dernière étape, organisée à Montpellier sous le parrainage de la journaliste Dominique Tchimbakala. Journaliste et animatrice de télévision franco-congolaise, ancienne présentatrice du journal Afrique sur TV5 Monde a privilégié des ateliers pratiques en environnement international.

Dans cette dynamique, les journalistes ont pu affiner leurs techniques, renforcer leurs capacités d'enquête, développer des projets éditoriaux innovants avec l'immersion dans plusieurs rédactions telles que le média "Midi Libre", de la Conférence de rédaction, à l'impression du journal. Ce fut une occasion pour les journalistes Africains de confronter leurs expériences aux standards européens en matière de pluralisme de l'information.

Cette formation de la plateforme Médias et Démocratie soutenue par divers partenaires institutionnels et organisations professionnelles, ambitionne de favoriser un dialogue constructif et durable entre médias africains et européens. En réunissant des professionnels de la presse gabonaise et camerounaise autour de formateurs franco-africains expérimentés, la plateforme promeut une vision partagée de la liberté de la presse, de l'indépendance éditoriale et de la responsabilité sociale des journalistes.

Les échanges à Montpellier ont également permis de créer un réseau de coopération transnational, offrant aux participants l'opportunité de travailler sur des projets collaboratifs et de bénéficier d'un soutien technique et méthodologique même après la formation.

Ces participants journalistes indépendants, du secteur privé ou des médias publics, désormais mieux outillés, sont appelés à incarner au quotidien les bonnes pratiques apprises, renforcer la confiance du public envers les médias et, par extension, consolider l'espace démocratique dans leurs pays respectifs.