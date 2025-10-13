Gabon: Le Chef de l'État prend part à la Messe de Clôture du Jubilé d'Or du Diocèse de Franceville et Jubilé National des Groupes Mariaux

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a pris part ce jour à la Messe de Clôture du Jubilé d'Or du Diocèse de Franceville et Jubilé National des Groupes Mariaux en la Cathédrale Saint Hilaire de Franceville.

C'est aux côtés de la communauté catholique de la localité et des responsables d'églises, que le Président de la République a honoré de sa présence ces moments de prière Présidés par le Nonce Apostolique pour le Congo et le Gabon, Monseigneur Javier Herrera Corona en présence de la Conférence Épiscopale du Gabon

Prenait également part à cette grande Messe, le Cardinal Diego Stella, Envoyé Spécial du Pape qui a félicité l'église du Gabon tout en exhortant l'assistance à demeurer dans la mission qui consiste à répandre l'Évangile et à prôner l'amour et la paix.

Cette messe a par ailleurs été l'occasion d'adresser des prières au Dieu créateur en faveur de notre pays.

A l'issue de sa participation à la messe de clôture du jubilé d'Or du Diocèse de Franceville et Jubilé National des Groupes Mariaux, le Président de la République a procédé à une visite de chantiers. Il s'agit entre autres du chantier de construction de 200 logements sociaux ainsi que le site destiné au projet de construction du futur CHU de Franceville.