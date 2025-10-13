Ile Maurice: Quand la prison de Beau-Bassin devient un champ... de réinsertion

Le Mauritius Prison Service franchit un nouveau pas dans sa politique d'autosuffisance alimentaire et de réhabilitation. Cette semaine, le potager de la prison de Beau-Bassin a été le théâtre d'une cérémonie symbolique : la récolte des pommes de terre cultivées par les détenus eux-mêmes, encadrés par le personnel pénitentiaire.

L'événement s'est tenu en présence d'Arvin Boolell, ministre de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, ainsi que de plusieurs hauts responsables du ministère et du Mauritius Prison Service. Le commissaire des prisons a salué le travail collectif des officiers et des détenus à travers un discours prononcé en son nom. «Ce n'est pas qu'une simple récolte; c'est un symbole de ce que l'on peut accomplir grâce à la détermination et la collaboration en faveur de la réinsertion.»

Le programme vise à transformer les prisons en lieux de réhabilitation active en offrant aux détenus des compétences pratiques et des valeurs essentielles comme la discipline, la patience et l'esprit d'équipe. Actuellement, le Mauritius Prison Service est autosuffisant à 38 % en légumes, avec pour objectif d'atteindre 50 % d'ici 2026 grâce à l'extension des cultures et à l'introduction de techniques modernes telles que l'hydroponie.

Au-delà des légumes, l'institution est déjà autosuffisante en poulets, œufs et pain, et couvre 15 % de ses besoins en poisson via l'aquaculture à la prison ouverte de Richelieu. De nouveaux projets d'élevage de chèvres, moutons et bovins sont en préparation afin d'accroître la production et d'offrir aux détenus de nouvelles compétences professionnelles. Pour le ministre, cette initiative est «un exemple concret de réinsertion réussie, durable et formatrice».