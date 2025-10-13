Ile Maurice: Les Adam dénoncent un «Sithanen Deal», l'ex-gouverneur de la BoM dément en bloc

12 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

Le feuilleton autour de Menlo Park Ltd et de la Mauritius Investment Corporation (MIC) s'est enrichi d'un nouveau rebondissement. Mary Queenie Adam, directrice de Menlo Park, a juré vendredi un énième affidavit dans lequel elle accuse l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), Rama Sithanen, et son fils Tevin d'avoir tenté de négocier un «deal» secret conditionné à la victoire électorale de l'Alliance du changement.

Selon ce document, les Sithanen auraient promis à Menlo Park le déblocage intégral d'un financement de 6,3 millions USD par la MIC si la coalition remportait les élections. En échange, près de Rs 22 millions de commissions occultes devaient être versées : Rs 15 millions à Tevin Sithanen via la société One Infinity, domiciliée à Mumbai et contrôlée par One Arc à Singapour, dont Rama Sithanen est actionnaire ; et Rs 7 millions à Ziyad Bundhun, conseiller financier exclusif de Menlo Park. Ce dernier aurait également exercé des pressions pour retarder la signature d'une term sheet d'un million USD proposé par la MIC, jusqu'à la fin du scrutin.

Mary Queenie Adam affirme aussi que Tevin Sithanen a menacé Stéphane Adam et Aditi Boolell, figures opposées à l'accord, via des appels et messages WhatsApp après les élections, leur promettant des arrestations imminentes. Trois jours plus tard, son père, nouvellement nommé gouverneur de la BoM, aurait instruit la MIC d'engager des poursuites contre Menlo Park.

Les Adam soutiennent que Menlo Park a refusé le marché proposé et s'est même signalé auprès de la Cybercrime Unit, avant d'être provisoirement inculpé pour conspiracy to defraud - une situation qu'ils jugent incompatible avec leur statut de lanceurs d'alerte. Ils demandent à la Cour suprême d'annuler un ordre intérimaire rendu en décembre 2024, dénonçant un «abus de procédure» de la MIC.

Contacté par l'express, Rama Sithanen a rejeté «catégoriquement» toutes les accusations : «C'est absolument faux. Je ne savais pas que Menlo Park avait fait une demande de 6,3 millions USD, rejetée trois fois. J'ai dénoncé cette tentative de détournement dès ma première conférence de presse comme gouverneur.» Il ajoute qu'il ne savait pas qu'il allait devenir gouverneur de la BoM et que «la nouvelle lui a été annoncée par l'express».

