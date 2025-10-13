Ile Maurice: Veda Balaghee en action aujourd'hui à Camp-de-Masque-Pavé

L'ancien défenseur central emblématique du Cadets Club, Veda Balaghee, est en vacances à Maurice et, comme d'habitude, il ne rechigne pas à rechausser les crampons, histoire de se rappeler au bon souvenir de ses supporters.

L'ancienne gloire de notre sport roi, qui vit en Angleterre, sera le «guest player» du match de gala Riverside FC vs Vétérans Cadets Club, ce dimanche, sur le terrain de foot de Camp-deMasque-Pavé à 15h30.

«On a organisé ce match à l'occasion de Divali. C'est toujours un plaisir de voir Veda Balaghee en action, et on le remercie pour sa présence à nos côtés. Venez en foule et en famille pour faire de ce match une belle réussite !», déclare Sanjaye Gokool qui organise cet évènement avec le soutien d'Adamson Agrochemicals et ses amis de Riverside FC.