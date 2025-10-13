Seychelles: L'opposant Herminie l'emporte face à Ramkalawan

Le chef de l'opposition, Patrick Herminie, a remporté l'élection présidentielle aux Seychelles, battant le président sortant Wavel Ramkalawan lors d'un second tour, selon les résultats officiels publiés tôt ce dimanche matin. Herminie a recueilli 52,7 % des suffrages, contre 47,3 % pour Ramkalawan, d'après les chiffres annoncés.

Ancien président de l'Assemblée nationale entre 2007 et 2016, Herminie représente le parti United Seychelles, formation qui a dirigé le pays pendant plus de quatre décennies avant de perdre le pouvoir en 2020. Ramkalawan, du Linyon Demokratik Seselwa actuellement au gouvernement, briguait un second mandat.

«Le peuple s'est exprimé», a déclaré Herminie dans une courte allocution après avoir été proclamé président élu. «Je suis profondément honoré par la confiance que le peuple a placée en moi, et j'accepte officiellement ce mandat avec gratitude, avec un profond sens du devoir et une foi inébranlable dans la force et le caractère du peuple seychellois.»

Selon lui, la majorité parlementaire permettra à son parti «de travailler de manière collaborative et constructive pour offrir les meilleurs résultats possibles à notre peuple».