Afrique: «The Select Singers» offrent l'or à Maurice

Du 27 septembre au 5 octobre, Maurice a vibré au rythme des voix du monde entier lors des «African Asia Pacific Choir Games & Grand Prix of Nations Mauritius 2025».

Cet événement d'envergure internationale a transformé l'île en capitale mondiale du chant choral, réunissant des ensembles venus d'Afrique, d'Asie et d'audelà, dans une atmosphère de partage, d'émotion et de perfection artistique. Organisé sous l'égide d'Interkultur, le festival s'adresse à tous les choeurs non professionnels du monde, qu'ils soient chevronnés ou débutants dans la compétition internationale.

L'objectif : offrir à chacun une expérience équitable, inspirante et profondément humaine, où la musique devient langage universel. Les participants ont eu l'opportunité de concourir dans trois niveaux distincts : l'Open Competition, le Champions Competition et le Grand Prix of Nations, permettant à chaque formation de se mesurer à un niveau correspondant à son expérience et, pour les plus talentueux, de viser plus haut.

Huit grandes catégories ont mis à l'honneur la diversité du chant choral : des choeurs d'enfants aux ensembles vocaux de chambre, en passant par le gospel, le folklore, ou encore les prestations de jazz, pop et show. L'événement a aussi ouvert ses bras aux choeurs désireux de participer sans se confronter à la compétition, à travers des évaluations non compétitives, des coachings individuels et des Friendship Concerts organisés à travers l'île, créant un pont culturel entre les nations invitées et le public mauricien.

Au total, sept diplômes d'or, 29 d'argent et un de bronze ont été décernés lors de l'Open Competition. Le Champions Competition a récompensé les ensembles de haut niveau avec deux médailles d'argent, tandis que le Grand Prix of Nations a consacré l'excellence absolue du chant choral avec 10 médailles d'or et un d'argent.

Six choeurs issus de quatre nations ont atteint la consécration suprême : celle de vainqueur du Grand Prix of Nations 2025. Pour Maurice, ce rendezvous a marqué une page d'histoire culturelle. Plusieurs ensembles locaux y ont brillé, témoignant du haut niveau de la scène chorale mauricienne.

Parmi eux, The Select Singers, dirigé par Sophie Némorin, s'est distingué en remportant la distinction Gold I avec une impressionnante note de 20,23 points dans la catégorie Open Competition - Category 7 (Jazz, Pop, Show).

Cette performance exceptionnelle leur ouvre désormais les portes des plus prestigieux événements d'Interkultur : le Grand Prix of Nations, ainsi que le World Choir Games - Champions Competition et le World Choir Championships - Champions Round, où ils pourront représenter Maurice sur la scène mondiale dans les cinq prochaines années.

Wang Qin, premier viceprésident d'Interkultur, a déclaré en guise de conclusion : «Au cours des derniers jours, nous avons assisté à des performances incroyables de la part des choeurs et chanteurs venus de Maurice et du monde entier. Ils ont tous rendu leurs pays fiers ! Félicitations à tous les lauréats de diplômes et de médailles. Chanter ensemble unit les nations. C'était le coeur de notre événement à Maurice - montrer comment la musique peut apporter la paix et l'unité à travers le monde.»

Questions à...Sophie Némorin, Chef de choeur au Conservatoire national de Musique François Mitterrand : «Je suis fière de tous mes chanteurs»

Comment se sont passés les «African Asia Pacific Choir Games 2025» pour le conservatoire ?

Ces Choir Games ont été un véritable défi pour tous les ensembles du conservatoire qui ont participé à cet événement. C'est la première fois qu'une telle manifestation du chant choral a lieu à l'île Maurice, et il y avait deux compétitions pour chacune des huit catégories : la Open Competition, et la Champions Competition.

Que représente cette distinction?

C'est une immense fierté et un honneur pour moi-même, pour les chanteurs de l'ensemble Select Singers que je dirige, mais aussi pour tout le conservatoire. Terminer une compétition internationale avec quatre médailles, dont une en or, est une grande récompense, d'autant plus que nous sommes la seule chorale mauricienne à avoir été qualifiée pour le Champions Competition et la seule chorale à avoir eu une médaille d'or lors de ces jeux.

Comment avez-vous trouvé les performances ?

Je suis bien sûr très fière de tous mes chanteurs et de ce que nous avons accompli. Les autres ensembles n'ont pas démérité, loin de là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour la Chorale Francis Thomé (chorale d'adultes), par exemple, nous avons eu à préparer simultanément trois programmes : le programme de la compétition, du Celebration Concert et de la cérémonie de clôture. Les chanteurs étaient motivés et se sont donnés à fond de même que les musiciens qui nous ont accompagnés.

Qui vous a accompagnée dans cette aventure ?

J'ai une mention spéciale pour Jonathan L'Espérance et Dario Ramdeal. Je tiens également à remercier la directrice du conservatoire, Claudie Ricaud, ainsi que le conseil d'administration, représenté par Alan Marimootoo, de même que le ministère des Arts et de la Culture.

Quelle est la prochaine étape après cette distinction ?

Cette distinction nous donne un classement international, de même que la possibilité de nous inscrire à d'autres compétitions. Je souhaite que nous puissions avoir le soutien financier nécessaire pour pouvoir faire le déplacement.