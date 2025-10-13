Ile Maurice: L'appel de Roberto Perez renvoyé à mercredi prochain

L'audience en appel du jockey Roberto Perez, qui conteste une suspension de quatre semaines infligée par les commissaires de la Horse Racing Integrity Division (HRID) en lien avec sa monte sur Quatro Five Six lors de la quatrième journée de courses, a été renvoyée à mercredi prochain.

Ce report fait suite à une décision du président du comité d'appel, Me Robin Ramburn SC, statuant sur un point de droit soulevé par les parties. Celui-ci concernait le non-respect des délais pour la soumission de la transcription et des motifs d'appel.

Dans l'intérêt de la justice, Me Ramburn SC, assisté de Me Harry Bansroopun et du Dr Abdullah Atchia, a décidé que l'affaire serait examinée sur le fond, malgré un retard d'un jour dans la transmission à la partie défenderesse de la transcription complète et d'autres grounds of appeal.

Roberto Perez est représenté par Me Roubesh Ramanjooloo, du cabinet Jurisconsult, tandis que les commissaires de la HRID sont défendus par Me Ivan JeanLouis, Assistant Solicitor General.