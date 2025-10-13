Ile Maurice: L'appel de Roberto Perez renvoyé à mercredi prochain

12 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Naseeb Koreeawa

L'audience en appel du jockey Roberto Perez, qui conteste une suspension de quatre semaines infligée par les commissaires de la Horse Racing Integrity Division (HRID) en lien avec sa monte sur Quatro Five Six lors de la quatrième journée de courses, a été renvoyée à mercredi prochain.

Ce report fait suite à une décision du président du comité d'appel, Me Robin Ramburn SC, statuant sur un point de droit soulevé par les parties. Celui-ci concernait le non-respect des délais pour la soumission de la transcription et des motifs d'appel.

Dans l'intérêt de la justice, Me Ramburn SC, assisté de Me Harry Bansroopun et du Dr Abdullah Atchia, a décidé que l'affaire serait examinée sur le fond, malgré un retard d'un jour dans la transmission à la partie défenderesse de la transcription complète et d'autres grounds of appeal.

Roberto Perez est représenté par Me Roubesh Ramanjooloo, du cabinet Jurisconsult, tandis que les commissaires de la HRID sont défendus par Me Ivan JeanLouis, Assistant Solicitor General.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.