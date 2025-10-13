Ile Maurice: Des habitants bloquent la circulation à cause de l'état déplorable des routes

Excédés par l'état déplorable de leurs routes après des travaux entrepris par la Central Water Authority (CWA), des habitants de Résidence L'Oiseau, à Curepipe, ont décidé de passer à l'action ce dimanche 12 octobre. Fatigués d'attendre une solution qui ne vient pas, ils ont érigé des barrages pour bloquer la circulation, déterminés à se faire entendre.

Selon les résidents, les travaux de la CWA ont été achevés depuis plusieurs mois, mais seule la moitié de la route a été asphaltée, laissant l'autre portion dans un état impraticable, couverte de poussière et de nids-de-poule. «Nous avons été patients, mais là, c'est la goutte de trop. Les enfants, les personnes âgées... tout le monde souffre à cause de cette route», déplore un habitant, visiblement à bout.

Face à cette mobilisation, la police de Curepipe a été dépêchée sur les lieux pour rétablir l'ordre et faciliter la circulation. Aucun incident majeur n'a été signalé, mais les habitants ont prévenu qu'ils ne lèveraient pas leurs barrages tant qu'une solution concrète ne serait annoncée.

«On ne demande pas la lune, seulement que la route soit refaite entièrement, comme promis», lance une autre habitante. Beaucoup estiment que la situation illustre un problème plus large de négligence et de promesses non tenues de la part des autorités locales.

À Résidence L'Oiseau, la tension est palpable. Les habitants disent vouloir être entendus, non pour protester, mais pour réclamer ce qui leur est dû : une route décente et sécurisée après des mois de désagréments.