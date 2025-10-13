Ile Maurice: Des habitants bloquent la circulation à cause de l'état déplorable des routes

12 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Excédés par l'état déplorable de leurs routes après des travaux entrepris par la Central Water Authority (CWA), des habitants de Résidence L'Oiseau, à Curepipe, ont décidé de passer à l'action ce dimanche 12 octobre. Fatigués d'attendre une solution qui ne vient pas, ils ont érigé des barrages pour bloquer la circulation, déterminés à se faire entendre.

Selon les résidents, les travaux de la CWA ont été achevés depuis plusieurs mois, mais seule la moitié de la route a été asphaltée, laissant l'autre portion dans un état impraticable, couverte de poussière et de nids-de-poule. «Nous avons été patients, mais là, c'est la goutte de trop. Les enfants, les personnes âgées... tout le monde souffre à cause de cette route», déplore un habitant, visiblement à bout.

Face à cette mobilisation, la police de Curepipe a été dépêchée sur les lieux pour rétablir l'ordre et faciliter la circulation. Aucun incident majeur n'a été signalé, mais les habitants ont prévenu qu'ils ne lèveraient pas leurs barrages tant qu'une solution concrète ne serait annoncée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

«On ne demande pas la lune, seulement que la route soit refaite entièrement, comme promis», lance une autre habitante. Beaucoup estiment que la situation illustre un problème plus large de négligence et de promesses non tenues de la part des autorités locales.

À Résidence L'Oiseau, la tension est palpable. Les habitants disent vouloir être entendus, non pour protester, mais pour réclamer ce qui leur est dû : une route décente et sécurisée après des mois de désagréments.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.