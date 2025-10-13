Ile Maurice: Protection des océans - Les jeunes au cœur de la sensibilisation

Le panel «Exploring the Ocean: Youth, Gender and Social Awareness» s'est tenu le 11 octobre au The Docks, à Port-Louis. Le ministre de l'Agro-Industrie, de la Sécurité alimentaire, de l'Économie bleue et de la Pêche, Arvin Boolell, ainsi que le junior minister Fabrice David, y ont pris part. La discussion a été suivie d'une visite de l'océanarium Odysseo (Mauritius) Ltd, offrant aux participants l'occasion d'approfondir leur compréhension de la richesse et de la fragilité des écosystèmes marins.

Organisé dans le cadre des Assises de l'océan et de la Journée mondiale de la mer 2025, placée sous le thème «Our Ocean, Our Obligation, Our Opportunity», ce panel s'inscrivait parmi les activités de sensibilisation à l'importance de la préservation des océans. L'événement a réuni des étudiants universitaires, des représentants d'organisations non gouvernementales et des membres de la communauté des pêcheurs.

L'objectif était de mettre en lumière le rôle essentiel de l'océan dans la société, notamment sa contribution aux moyens de subsistance, à la sécurité alimentaire et à la résilience face au changement climatique.

Le panel visait également à encourager les jeunes à se tourner vers des carrières dans les domaines des sciences marines et de l'économie bleue, tout en promouvant l'égalité des chances pour les femmes et les groupes sous-représentés dans l'éducation, la recherche et l'emploi liés au secteur maritime. L'enjeu : garantir que des voix diverses participent à façonner l'avenir de l'économie bleue.

Arvin Boolell a souligné que, conformément au programme gouvernemental 2025-2029, le gouvernement entend explorer et exploiter le potentiel de l'économie océanique afin de bâtir un secteur plus inclusif et durable. Il a rappelé que Maurice, avec sa vaste zone économique exclusive de 2,3 millions de kilomètres carrés, se positionne comme un véritable État océanique.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de renforcer le dialogue autour de l'économie bleue et de consolider le rôle des jeunes dans l'avancement des priorités liées à l'océan, tout en encourageant une meilleure connaissance et sensibilisation du public sur ce sujet essentiel.

Pour sa part, Fabrice David a mis en avant le rôle clé des jeunes, appelés à devenir de véritables ambassadeurs de la préservation des océans. Il a ajouté que cet échange illustre les efforts concertés visant à instaurer une culture de responsabilité partagée envers l'océan.