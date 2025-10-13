Ile Maurice: Arrivées touristiques - La barre d'un million franchie

Sur les neuf premiers mois de cette année, Maurice a accueilli 1 008 098 touristes - dont 620 395 par voie aérienne - contre 971 800 sur la même période en 2024, confirmant une progression régulière du flux touristique. Parmi ces visiteurs, 627 783 provenaient d'Europe, 223 711 d'Afrique, 119 265 d'Asie, 14 251 d'Océanie et 22 602 des États-Unis.

Selon les données publiées par Statistics Mauritius, cette tendance positive se reflète également pour le mois de septembre, avec 104 492 visiteurs enregistrés, soit une légère hausse par rapport aux 102 453 touristes comptabilisés en septembre 2024. Sur le total de septembre dernier, 103 996 visiteurs sont arrivés par voie aérienne et 496 par mer, contre respectivement 101 772 et 681 en septembre 2024.

La répartition des arrivées par région pour le mois de septembre reste similaire à celle de l'an dernier, l'Europe demeurant la principale source de touristes avec 66 171 visiteurs en septembre 2025. Elle est suivie par l'Afrique avec 20 789 arrivées, l'Asie avec 13 489, l'Océanie avec 2 131 et les États-Unis avec 1 874 visiteurs.

La durée moyenne d'un séjour s'est maintenue à 11,4 nuits, inchangée par rapport à septembre 2024. Les recettes touristiques pour septembre dernier ne sont pas encore disponibles. À titre de comparaison, elles s'élevaient à Rs 6,8 milliards en septembre 2024.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour sa part, le ministre du Tourisme, Richard Duval, a commenté les performances du secteur lors de la cérémonie d'hommage à Sir Gaëtan Duval, tenue hier, le 11 octobre, au cimetière de Saint-Jean à Quatre-Bornes.

«Quand j'ai pris mes fonctions comme ministre du Tourisme, j'ai été beaucoup critiqué pendant les trois premiers mois. Cela m'a fait du mal, car on ne m'a pas laissé assez de temps. Aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes», a-t-il déclaré.

Le ministre a souligné que le pays a connu une croissance exceptionnelle du tourisme en basse saison, et que le nombre d'arrivées devrait atteindre la barre de 1,4 million cette année, générant des recettes record estimées à Rs 100 milliards. «C'est un record historique, et je pense que c'est de bon augure pour l'avenir. Je reste serein», a-t-il ajouté.

Richard Duval a toutefois précisé que la réussite du secteur dépendra de l'ouverture et du renforcement de la connectivité aérienne. «Si nous n'élargissons pas notre connectivité, nous ne pourrons pas progresser», a-t-il souligné.

Le ministre a également évoqué les nouveaux marchés porteurs, notamment le Qatar, la Chine et l'Asie, des régions qui, selon lui, ont été négligées dans le passé. Il s'est également félicité des progrès réalisés sur le marché indien, avec une croissance de 45 %, ainsi que sur le marché scandinave.

«C'est de bon augure si nous recommençons à travailler à nouveau avec la Russie, avec Aeroflot, qui avait cessé de venir à un moment donné.Je négocie également avec les Américains. L'année prochaine sera aussi une année record pour le tourisme», a conclu Richard Duval.