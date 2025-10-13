Gabon: Owendo - Eugène-Boris Elibiyo explique son soutien à Jeanne Mbagou pour le second tour des législatives

Candidat tête de liste aux élections locales du 27 septembre dernier dans le 2e arrondissement d'Owendo, Eugène-Boris Elibiyo a expliqué les raisons de son soutien à Jeanne Mbagou lors du second tour des élections législatives du 11 octobre.

Dans une déclaration à la presse, M. Elibiyo a précisé que ce choix repose sur une analyse lucide et dénuée de tout esprit partisan, guidée par la volonté de servir au mieux les intérêts de l'arrondissement et de ses habitants. « Il est essentiel qu'un député connaisse les réalités locales et traduise les besoins de sa communauté en actions concrètes », a-t-il souligné.

Pour lui, le mandat de député dépasse la simple fonction législative. Il exige de représenter sa circonscription à l'Assemblée nationale, de défendre les intérêts de ses concitoyens, de contrôler l'action du gouvernement et de contribuer à l'élaboration de lois justes et adaptées aux réalités locales. « Mme Jeanne Mbagou possède, par son parcours et son expérience, toutes les qualités nécessaires pour remplir ces responsabilités avec efficacité et intégrité », a-t-il ajouté.

M. Elibiyo a également insisté sur le pragmatisme et la responsabilité politique. Soutenir une candidature crédible, déjà ancrée dans le tissu local et capable de mobiliser les ressources nécessaires, est pour lui un choix qui priorise l'intérêt général et le développement concret du 2e arrondissement d'Owendo, au-delà des considérations partisanes.

« Notre conviction est simple : gouverner n'est pas célébrer, mais servir sans trahir ; construire sans exclure ; agir sans attendre », a conclu M. Elibiyo, rappelant que son soutien à Mme Mbagou répond à une logique de service et d'efficacité pour la population du 2e arrondissement d'Owendo.