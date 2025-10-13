Gabon: Des journalistes gabonais participent à la 2e édition de la biennale Euro-Africa à Montpellier

Des journalistes gabonais ont pris part à la deuxième édition de la Biennale Euro-Africa, un rendez-vous culturel et intellectuel majeur qui s'est tenu récemment à Montpellier, en France. Cet événement, placé sous le signe du dialogue interculturel et de la réflexion commune, a rassemblé des acteurs venus d'Europe et d'Afrique dans divers domaines tels que le journalisme, la culture, l'économie, la diplomatie et la société civile.

La Biennale Euro-Africa vise à renforcer les liens entre les continents en offrant une plateforme unique de débats, de rencontres et de collaborations. Pour cette édition, plusieurs conférences, ateliers et tables rondes ont permis d'aborder des thématiques allant de la liberté de la presse à la transition écologique, en passant par les enjeux migratoires et les défis socio-économiques.

Les journalistes gabonais présents ont participé activement aux discussions autour du rôle des médias dans le développement de relations équilibrées entre l'Afrique et l'Europe, avec notamment un thème évocateur : " Comment l'Afrique est-elle vue les médias français ? Et comment les médias Africains voient-ils la France ?".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De même, leurs interventions dans plusieurs conférences débats de la biennale, et une rencontre avec les étudiants de l'Ecole Supérieure de Journalisme de Montpellier (ESJ Pro) ont mis en lumière l'importance d'une information crédible et vérifiée pour consolider la coopération entre les peuples et lutter contre la désinformation.

Parmi les contributions les plus remarquées, celles des représentants gabonais ont porté sur la nécessité de promouvoir un journalisme engagé, capable de défendre les valeurs démocratiques tout en favorisant une meilleure compréhension mutuelle. Ils ont également partagé des expériences de terrain, notamment en matière de couverture des processus électoraux, de suivi des politiques publiques et de traitement des sujets sensibles liés aux droits humains et au développement durable.

Cette participation s'inscrit dans une volonté d'ouverture et de rayonnement du Gabon sur la scène internationale, rendue possible grâce à la plateforme afro-européenne indépendante fondée "Médias & Démocratie" dirigée et animée par des journalistes professionnels, africains et européens. Son objectif est de favoriser l'échange de savoirs et le partage d'expériences entre confrères et consoeurs d'Afrique, d'Europe et de France, afin de confronter les regards sur les enjeux éthiques, sociétaux et technologiques qui bousculent professions.

La ville de Montpellier, fidèle à sa tradition d'accueil, a une nouvelle fois offert un cadre propice aux échanges entre cultures, idées et innovations. Les organisateurs ont souligné le rôle central des journalistes dans la transmission des messages portés par la Biennale, considérant la presse comme un vecteur essentiel de rapprochement entre les continents.