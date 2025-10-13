Gabon: Saada - Mea explore l'amour dans toute sa complexité

Après le succès de Tout donné et ses plus de 300 000 vues sur YouTube, Mea revient avec Saada, un single qui marque un tournant dans sa carrière. Sous l'impulsion d'Eben Entertainment, la chanteuse s'affirme comme l'un des nouveaux visages de la scène urbaine gabonaise.

Si Tout donné racontait la trahison et la résilience, Saada plonge le spectateur au coeur de l'amour, entre passion, tension et vulnérabilité. Les paroles -- « Ohh ne me résiste pas / S'il te plaît, dis-le moi / Je suis condamné » -- traduisent un abandon assumé, où la sincérité de l'artiste frappe par son intensité.

Le clip, sorti le 10 octobre (https://bfan.link/saada), illustre cette dualité. On y découvre Mea passant de moments de tendresse à des scènes de tension amoureuse, jusqu'à des séquences plus intimes où elle exprime colère et solitude dans sa chambre. L'apogée émotionnelle se matérialise lorsqu'elle et son compagnon se retrouvent face à un psychologue, tentant de mettre des mots sur leur relation en déséquilibre.

Sous la direction artistique d'Eben Entertainment, chaque détail compte : le jeu d'acteur, l'esthétique visuelle et la production musicale moderne s'unissent pour créer une expérience immersive.

Avec Saada, Mea ne se contente pas de chanter : elle raconte, questionne et met en scène l'amour dans toutes ses nuances. Ce single confirme non seulement sa montée en puissance, mais aussi le nouveau souffle d'Eben Entertainment sur la scène musicale gabonaise.