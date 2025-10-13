Burkina Faso: Chambre de commerce et d'industrie - La délégation spéciale consulaire du Guiriko prend fonction

Le directeur de cabinet du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Zakaria Gyengané, a installé le mardi 7 octobre 2025 à Bobo-Dioulasso, la représentation régionale du Guiriko de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF).

L'opérateur économique Bachirou Tera est le président de la délégation spéciale consulaire du Guiriko de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso forte de neuf membres. Le directeur régional de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat du Guiriko en est le 8e vice-président et rapporteur.

Cet organe transitoire du Guiriko de la chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a été installé, le mardi 7 octobre 2025 par le directeur de cabinet du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Zakaria Gyengané en présence des acteurs économiques. L'installation de la délégation spéciale consulaire régionale, a rappelé M. Gyengané, entre en droite ligne des réformes dont l'objectif est de rompre avec les anciennes mentalités et pratiques.

C'est pourquoi il a invité les membres à s'approprier la vision du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, celle d'aller à une industrialisation et à une transformation des matières premières locales afin de créer la valeur ajoutée et de lutter contre le chômage et la pauvreté. Zakaria Gyengané les a également appelés à créer une complicité entre le secteur privé et le public, à dépolitiser le secteur privé, et à travailler en synergie avec tous les acteurs du monde économique. Le premier vice-président de la délégation spéciale consulaire de la chambre de commerce et d'industrie, Abdoulaye Nabolé, représentant le président Roland Achille Sow, est allé dans le même sens.

Il a encouragé les membres à l'union, à promouvoir la bonne gouvernance et à faire de la chambre de commerce et d'industrie le seul interlocuteur du monde économique. Il les a exhortés à faire preuve de patriotisme et de sacerdoce, car leur mission relève du bénévolat. Le président de la délégation spéciale consulaire du Guiriko, Bachirou Terra, par la voix de son deuxième vice-président, Rabin Goro, a invité les opérateurs économiques à tourner la page des incompréhensions qui ont précédé à l'installation des membres en privilégiant l'intérêt général.

« Nous voilà aujourd'hui réunis, non pas pour regarder en arrière, mais pour marcher ensemble vers un même horizon, celui d'un Guiriko uni, solidaire et résolument tourné vers le développement », a souligné Rabin Goro. Il a insisté sur le dialogue qui doit être la boussole de leur action. « Notre mission au sein de la représentation régionale est d'être le relais dynamique de la chambre de commerce au service des opérateurs économiques du Guiriko. Elle ne sera pleinement réussie que si nous faisons du dialogue, de la collégialité, et de la recevabilité les fondements de notre action », a laissé entendre

le porte-parole du président Bachirou Tera.

Neufs membres, tous des opérateurs économiques, composent le bureau

de la délégation spéciale consulaire du Guiriko

Président : Bachirou Tera, opérateur économique

Membres :

1er vice-président chargé du commerce : Amadé Porgo

2e vice-président, chargé du secrétariat général : Rabin Goro

3e vice-président chargé des services : Adama Porgo

4e vice-présidente chargée de la communication et des relations extérieures : Nibenwon Adeline Somda

5e vice-président, chargé des organisations professionnelles, des faitières et de la mobilisation : Abdoul Nassirou Maïga

6e présidente chargée de l'industrie : Assetou Aouba

7e vice-président, chargé de l'animation consulaire et du suivi des relations avec les autres délégations consulaires : Abdoulaye Belem

8e président, rapporteur : Sib Levin Medar