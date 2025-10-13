Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso Mêbo - Les acteurs de l'anacarde s'engagent à embellir l'Hôpital Sourou Sanou

Le Comité interprofessionnel de l'anacarde du Burkina (CIA-B) a lancé les activités de pavage du Centre hospitalier universitaire Sourou Sanou (CHUSS), le samedi 11 octobre 2025. Ce projet rentre dans le cadre de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo.

En réponse à l'appel du Président du Faso, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, pour une mobilisation citoyenne autour de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, le Comité interprofessionnel de l'anacarde du Burkina (CIA-B) a lancé officiellement les travaux d'aménagement et d'assainissement du Centre hospitalier universitaire Sourou Sanou (CHUSS) de Bobo-Dioulasso.

C'était, le samedi 11 octobre 2025, dans l'enceinte de l'hôpital. Selon le président du CIA-B, Sanfo Ibrahim, cette action s'inscrit dans la volonté des acteurs de la filière d'anacarde d'apporter une contribution à l'initiative Faso Mêbo. Le projet prévoit notamment le pavage de 9 000 m², la mise en place de 150 banquettes et de 20 foyers améliorés, ainsi que le remplacement de la porte métallique vétuste de l'entrée principale du CHUSS.

Le coût total des travaux est estimé à 28 millions de F CFA. A en croire M. Sanfo, le CIA-B se charge de la collecte des fonds auprès de ses acteurs et des bonnes volontés ainsi que la mobilisation, si nécessaire, de la main-d'oeuvre pour mettre à la disposition de l'initiative Faso Mêbo. Ce projet, à l'écouter, traduit, la responsabilité sociétale du secteur de l'anacarde et son engagement à contribuer au développement du Burkina Faso.

« Ces actions témoignent de notre volonté d'apporter notre pierre à la construction de notre pays », a-t-il dit, non sans en saluer la contribution des premiers donateurs. Parmi eux figure la Société de commercialisation de karité et autres oléagineux du Burkina (SOCOKAB) qui a remis, séance tenante, un chèque de 2 500 000 F CFA pour les travaux. Les travaux, d'une durée d'un mois, devraient transformer le cadre de vie du centre hospitalier au grand bénéfice des patients, du personnel soignant et de toute la communauté.

De quoi réjouir le Directeur général du CHUSS, Yinfansa Gustave Dabiré, qui a dit sa reconnaissance au CIA-B. « cette action des acteurs de la filière anacarde montre la voie d'un engagement citoyen durable, où chaque Burkinabè contribue, à son échelle, à bâtir le Burkina Faso plus propre, plus uni et plus solidaire comme voulu par le chef de l'Etat », a-t-il indiqué.