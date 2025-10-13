Burkina Faso: Volontariat et engagement citoyen - La IIe édition de « l'opération coup de balai volontaire » lancée

Le Groupement d'intérêt public-programme national de volontariat au Burkina (GIP-PNVB), en partenariat avec le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB), a lancé la deuxième édition de l'opération coup de balai volontaire, vendredi 10 octobre 2025, à Ouagadougou.

Dans le cadre des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, le top départ de la deuxième édition de l'opération coup de balai volontaire a été donné, vendredi 10 octobre 2025, à Ouagadougou. Elle est organisée par le Groupement d'intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina (GIP-PNVB), en partenariat avec le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB).

Représentant le Premier ministre à la cérémonie, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro, a salué la mobilisation autour de l'opération et félicité la direction du PNVB pour « la déferlante volontaire » observée dans les régions du pays.

« La mise en oeuvre de ces initiatives requiert l'engagement individuel et collectif de toute la société burkinabè », a-t-il rappelé. Pour le ministre Baro, l'opération traduit la volonté du gouvernement d'impliquer davantage la population dans la préservation de leur cadre de vie. « Les réalités d'aujourd'hui démontrent que nous devons agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes », a-t-il insisté.

Roger Baro a invité les participants à s'organiser dans leurs quartiers pour entretenir les infrastructures sans attendre l'intervention systématique de l'Etat. « Le gouvernement fera sa part, mais chaque volontaire doit devenir formateur et acteur du changement dans sa communauté », a-t-il conclu.

Le directeur général du Programme national de volontariat du Burkina, Djourmité Nestor Noufé, a expliqué que l'opération « Coup de balai volontaire », s'inscrit dans la dynamique des Initiatives présidentielles pour le développement communautaire. Elle a pour but, selon lui, de mobiliser les citoyens autour des valeurs du volontariat, à savoir le civisme, la citoyenneté, l'engagement patriotique et le vivre-ensemble.

« Nous voulons amener les populations à se prendre en charge, à s'impliquer dans la gestion de leur cadre de vie et à ne plus attendre des financements extérieurs pour agir », a-t-il déclaré.

Après une phase pilote en 2024 dans trois régions, le projet s'est étendu cette année à douze régions, avec la mobilisation de 2 050 volontaires. Ces derniers, recrutés conformément à la loi 034 régissant le volontariat, bénéficient d'un contrat d'engagement assorti d'une allocation de mission. Le DG a précisé que les activités de terrain se dérouleront le 11octobre à Bonsyaaré, pour les travaux d'assainissement, et le 12 octobre à l'arrondissement 9 de Ouagadougou, pour la réhabilitation routière à travers la technique du Do Nou.

« Notre ambition, c'est qu'après ces 72 heures d'action, la population poursuive d'elle-même ces efforts et intègre durablement la culture du volontariat », a-t-il conclu. Le volontaire Mohamed Karambiri s'est dit reconnaissant pour la formation reçue dans le cadre de l'opération Coup de balai volontaire. Il a salué les efforts des autorités et encouragé ses camarades à mettre en pratique les enseignements reçus.

Le Président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté, s'est réjoui de voir la capitale accueillir cette deuxième édition, qu'il qualifie de « mariage réussi entre la ville et le volontariat citoyen ». Pour lui, l'opération illustre parfaitement la vision du chef de l'Etat, qui mise sur une jeunesse responsable et actrice du changement.

Le PDS a salué la mobilisation exemplaire des jeunes volontaires et remercié la population de Ouagadougou pour sa participation croissante aux initiatives de propreté et d'assainissement. Il a indiqué que la mairie de Ouagadougou va mettre à disposition des moyens logistiques et de collaborer avec Faso Mêbo pour l'évacuation rapide des déchets issus des opérations de curage.