Burkina Faso: Engagement patriotique et participation citoyenne - Une journée de salubrité au profit du CHU de Tengandogo

Le ministère de la Défense et des Anciens combattants a organisé la IIe édition de la journée de salubrité, samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou.

A l'occasion de la célébration de la IIe édition 2025 des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), une série d'activités citoyennes est organisée. Dans cette dynamique, le ministère en charge de la défense a organisé la IIe édition de la journée de salubrité au profit du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo, samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou.

C'est une journée, ayant mobilisé des militaires et des civils est la preuve d'une union et d'une solidarité, selon le ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de Brigade Célestin Simporé. Il a expliqué que cette initiative vise

à concrétiser l'engagement des Forces de défense qui oeuvrent pour le bien-être de la Nation. Le ministre d'Etat chargé de la Défense a rappelé que le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'occasion du lancement des JEPPC 2025, a exhorté chaque Burkinabè à apporter sa contribution au développement continu du Burkina Faso.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a invité la population à reproduire des actes de civisme et de patriotisme au quotidien. Car, pour lui, C'est de cette manière que l'on peut entretenir les biens individuels et collectifs afin de léguer un héritage à la jeune génération.

Le représentant du ministre de la Santé, Dr Sylvestre Tiendrebéogo, a remercié l'ensemble des personnes mobilisées pour la journée de salubrité au sein de l'Hôpital de Tengandogo. Il a soutenu qu'assainir les locaux et les alentours de l'hôpital, permet d'éviter des maladies transmissibles, tout en rappelant qu'il existe des vecteurs qui ne se développent que dans un cadre sale. M. Tiendrebéogo a, en effet, exhorté le CHU de Tengandogo à travailler à garder davantage les lieux sains.

Le directeur général du CHU de Tingandogo, Lin Somda, a confié que la journée de salubrité est une manifestation directe des relations Etat-Armée-Nation.

« L'armée est venue nous appuyer à nettoyer un terrain d'environ 10 hectares », a-t-il signifié. Le ministère en charge de la défense en plus de défendre la Nation, travaille à garantir la santé de la population.