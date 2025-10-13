Burkina Faso: Université Joseph-Ki-Zerbo - Près de 15 000 bacheliers de 2025 font leur rentrée académique

Le président de l'Université Joseph-Ki-Zerbo (UJKZ), Pr Jean-François Silas Kobiané, a présidé la cérémonie solennelle de la rentrée des nouveaux bacheliers de 2025 à l'université, vendredi 10 octobre 2025, à Ouagadougou.

Après 30 jours d'immersion patriotique, les nouveaux bacheliers de 2025 ont été orientés à l'issue de leur inscription dans les universités publiques et privées du Burkina Faso. A cet effet, l'Université Joseph-Ki-Zerbo (UJKZ) a accueilli ses nouveaux bacheliers, vendredi 10 octobre 2025, à Ouagadougou. Près de 15 000 nouveaux étudiants du Burkina Faso y ont fait leur rentrée solennelle.

Au cours de la journée d'accueil, ils ont eu droit à une conférence publique sur le thème « Quels étudiants, quelles compétences pour un développement endogène, équitable et durable au Burkina Faso ? ». Les étudiants ont aussi bénéficié de communications sur les informations concernant le régime d'études, les infrastructures de l'UJKZ, les nouvelles offres de formation, les dispositifs de bourses, du FONER et du transport SOTRACO.

Le responsable du Centre de pédagogie universitaire de l'UJKZ (CPU/ UJKZ), Pr Jacques Nanema, a invité les nouveaux élus à avoir l'amour du travail. Le président de l'Université Joseph-Ki-Zerbo (UJKZ), Pr Jean-François Silas Kobiané, a affirmé que depuis le 1er octobre 2025, certaines filières ont commencé les cours. Pour lui, la date du 10 octobre est une journée particulière pour partager un ensemble d'informations aux nouveaux bacheliers dans l'organisation de leurs parcours universitaires.

Dans la dynamique de sortir définitivement du retard académique et de revenir à des années normalisées, M. Kobiané a expliqué que plusieurs efforts ont été consentis ces trois dernières années académiques. « A la date du 30 septembre 2023, sur 65 filières de l'université, 39% étaient normalisés. Au 30 septembre 2024, soit 1 an après, un taux de 63,1% de filières normalisés. Et à la date du 30 septembre 2025, un taux de normalisation de 80% », a-t-il assuré.

Mettre en avant les valeurs de l'immersion patriotique

Le président de l'université a soutenu que les étudiants en retard académiques ont été privés de leurs vacances pour pouvoir rattraper le retard. Il a souligné que l'objectif est d'atteindre un taux de 100% tout en maintenant la dynamique pour zéro retard dans le cursus académique.

Dr Serge Diabouga, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Pr Adjima Thiombiano, a mentionné que les nouveaux bacheliers entament un cursus universitaire qui est le commencement d'une autre vie. Il a confié que cette rentrée est importante pour l'ensemble des acteurs parce qu'elle est soutenue par un calendrier universitaire qui doit les engager à l'excellence.

Boubacar Traoré, le représentant du parrain Lassiné Diawara, a confié que le parrain est sensible à la question de l'enseignement, de la formation des jeunes et des futurs cadres et autorités du Burkina Faso. C'est ce qui l'a motivé à parrainer la IIe édition de la rentrée solennelle des nouveaux bacheliers 2025. Il a déclaré que Lassiné Diawara s'engage à accompagner les étudiants méritants dans la poursuite de leurs études avec 20 bourses d'excellence et à répondre à quelques préoccupations de l'université pour mettre les étudiants dans de bonnes conditions d'apprentissage.

La représentante des étudiants de l'UJKZ, Mélanie Nikiema, en 2e année Histoire et Archéologie, a souhaité la bienvenue aux bacheliers 2025. Elle a conseillé à ses cadets de mettre en avant les valeurs cardinales de la Nation et les expériences acquises lors de l'immersion patriotique. « Vous êtes devenus des ambassadeurs et vous avez le devoir de porter ces valeurs, de les vivre chaque jour et les transmettre aux autres camarades étudiants », a-t-elle souhaité à ses cadets de promotion.