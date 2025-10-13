Burkina Faso: Ordre public - La Brigade Laabal félicite et encourage les habitants du quartier Hamdalaye

La Brigade Laabal a sillonné, ce jeudi 9 octobre 2025, les artères du quartier Hamdalaye dans l'arrondissement 2 de Ouagadougou. Cette fois-ci, les riverains ont été agréablement surpris par l'objet de cette présence, non pas pour des interpellations, mais pour des félicitations et des encouragements.

En effet, lors des précédentes sorties, il avait été question de sensibiliser les habitants à des comportements contraires à l'ordre public, tels que le déversement des eaux usées sur la voie publique, la mauvaise gestion des ordures, l'encombrement ou encore l'occupation anarchique des voies et espaces publics.

« Après plusieurs sorties de sensibilisation et de rappels à l'ordre, les résultats sont aujourd'hui satisfaisants », a confié le lieutenant de police Ousséni Kondombo, commandant adjoint de la Brigade Laabal. Selon lui, il était donc naturel de revenir vers la population pour féliciter et encourager ce sens du civisme et de la collaboration. Cette démarche de reconnaissance a également été l'occasion de rappeler les impératifs du respect de l'intérêt général. Les habitants, pour leur part, ont salué cette approche et les actions entreprises dans le cadre du renforcement de la discipline sociale et de la promotion des valeurs civiques.

Si la plupart des habitants reconnaissent l'impact positif de la Brigade sur les comportements citoyens, quelques réticences demeurent, car « les habitudes ont parfois la peau dure ». Qu'à cela ne tienne, la Brigade Laabal entend poursuivre ses opérations et sait pouvoir compter sur l'implication et la franche collaboration des Burkinabè.

Organe chargé de la répression des actes contraires à la discipline et à la cohésion sociale, la Brigade Laabal exerce ses activités sur l'ensemble du territoire national, en coordination avec les Forces de défense et de sécurité (FDS). L'ordre public étant l'affaire de tous, le ministère de la Sécurité invite la population à utiliser le numéro vert 50 40 05 04 pour signaler tout manquement à l'ordre public.