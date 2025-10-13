Angola: Le Président salue la responsabilité sociale dans la réhabilitation du Centre Culturel de Namibe

Namibe — Le Président de la République, João Lourenço, a salué ce vendredi, à Namibe, la responsabilité sociale de Toyota Tsusho Corporation dans la réhabilitation du bâtiment qui abritera le nouveau Centre Culturel de Namibe, un projet interrompu depuis un demi-siècle.

« Je tiens à remercier Toyota Tsusho Corporation pour son engagement social ici à Namibe, notamment pour la réhabilitation de ce bâtiment, devenu aujourd'hui un espace culturel », a-t-il souligné dans une déclaration à la presse lors de l'inauguration de l'installation.

Il a rappelé que ce projet, né à l'époque coloniale, avait été interrompu en 1975. « Aujourd'hui, 50 ans plus tard, nous sommes heureux de le voir achevé et prêt à servir les habitants de cette province ».

Le Président a ainsi qualifié le geste de l'entreprise d'exemple de coopération entre l'État et le secteur privé, soulignant que la promotion de la culture nationale passe également par l'implication des entreprises dans le développement social et communautaire.

Le Centre culturel de Namibe, dont la construction a débuté avant l'indépendance nationale, a été entièrement rénové et adapté aux besoins actuels.

L'infrastructure comprend des salles d'exposition, un auditorium, des espaces de formation et des espaces dédiés aux activités culturelles et récréatives.

Avec l'inauguration de cet espace, l'Exécutif souhaite encourager la production artistique locale et créer des opportunités pour les jeunes impliqués dans les arts et la culture, favorisant ainsi les échanges culturels entre les différentes régions du pays.

La cérémonie s'est déroulée en présence de membres de l'Exécutif, des autorités provinciales, de représentants de la société civile et d'employés de Toyota Tsusho Corporation.