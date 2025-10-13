Soudan: La langue des signes en arabe soudanais - Une initiative des missionnaires comboniens pour les personnes malentendantes

Khartoum — Promouvoir l'inclusion, la communication et la sensibilisation au Soudan, en particulier parmi les enseignants, les familles et les organisations qui soutiennent les communautés de personnes sourdes ou malentendantes.

C'est ce qu'écrit le père Jorge Naranjo, Comboni, mccj, à propos d'une plateforme web que les missionnaires sont en train de développer pour l'enseignement de la langue des signes en arabe soudanais. L'objectif est de faciliter la communication avec les personnes sourdes ou malentendantes. Le site, géré par le Comboni College of Science and Technology (CCST), est conçu pour enseigner la langue à travers des ressources multimédias et s'adresse aux utilisateurs arabophones soudanais qui souhaitent l'apprendre pour des raisons personnelles, professionnelles ou éducatives.

En outre, il facilitera l'accès aux traducteurs agréés de l'Union nationale soudanaise des personnes sourdes, afin que les institutions puissent facilement inclure les personnes malentendantes dans leurs activités. L'enregistrement des cours vidéo a commencé le 30 septembre avec un traducteur agréé fourni par l'Union nationale soudanaise des personnes sourdes.

Le père Naranjo est recteur du Comboni College de Khartoum (CCK). En 2023, l'établissement a été touché par le déclenchement de la guerre civile. Bien qu'il soit toujours debout, le siège principal est devenu l'épicentre d'un champ de bataille. Ainsi, Khartoum est resté dans le nom, mais les activités ont pris une autre forme avec le lancement de programmes d'apprentissage en ligne.

Le CCK a ouvert ses portes en tant qu'école secondaire en 1929 dans le but de poursuivre la mission éducative de Saint Daniel Comboni. Depuis lors, le collège s'est développé pour devenir une institution multiconfessionnelle et internationale, située dans la capitale Khartoum, qui accueille aussi bien des élèves chrétiens que musulmans. En 2001, à la demande des parents qui souhaitaient pour leurs enfants une continuité éducative fondée sur les principes de l'école, le Comboni College of Science & Technology a été ouvert afin de former une société inclusive, où chaque individu peut aspirer à l'excellence, tant spirituelle que professionnelle.

« Près de la moitié des élèves et la plupart du personnel enseignant sont de confession islamique », avait déclaré par le passé le père Naranjo. Ensemble, nous essayons d'éduquer nos jeunes à servir selon un modèle qui cherche à intégrer leur diversité culturelle et à créer une cohésion sociale, en particulier avec ceux qui vivent dans les banlieues de la métropole, ceux qui viennent de la périphérie du pays (Darfour, monts Nuba, Kasala...) ou les réfugiés d'origine érythréenne ou sud-soudanaise. »

Cependant, le pays vit toujours dans un contexte de conflits et d'instabilité (voir Fides 19/9/2025). Son histoire récente est marquée par des conflits internes qui ont conduit à la déclaration d'indépendance du Soudan du Sud en 2011 et à la guerre civile qui a éclaté en 2023, opposant deux groupes armés : les forces militaires soudanaises et un groupe paramilitaire qui s'est détaché de l'armée régulière, les Rapid Support Forces, actuellement commandées par Mohamed Hamdan Dagalo.