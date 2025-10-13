Sénégal: Marie Rose Faye recadre Moody's - « Le pays assume la clarté et la transparence »

12 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Face à la révision de la note souveraine par Moody's, Marie Rose Khady Fatou Faye (porte-parole du gouvernement) défend sur RSI une ligne de clarté et d'audit des finances publiques, qu'elle présente comme un gage de crédibilité, non un signe de vulnérabilité.

Réagissant à l'évaluation de l'agence américaine, la ministre a recadré les interprétations. « Le gouvernement a pris l'option de la clarté et de la transparence avec l'audit des finances publiques. Nous assumons ce choix, même si certains peuvent y voir une sanction. Ce que nous vivons aujourd'hui s'apparente davantage à un acharnement qu'à une évaluation objective », a-t-elle martelé.

Selon elle, la démarche de vérité budgétaire ne traduit pas une fragilité, mais un engagement envers la bonne gouvernance, l'assainissement et la responsabilité. Au-delà de la notation, Marie Rose Faye a mis en avant les « preuves tangibles » de résilience économique, citant le Forum Invest Sénégal organisé à Dakar, qui a mobilisé, selon elle, 13 000 milliards F CFA. « Ce succès est le fruit d'une vision claire et d'une stabilité politique affirmée.

