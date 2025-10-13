Afrique: Présidentielle camerounaise - Au pays, ce sont 1045 électeurs qui votent, ce dimanche

Les 1045 citoyens camerounais établis au Sénégal et dans la sous-région, inscrits sur les listes électorales, participent, ce 12 octobre 2025,à l'élection présidentielle camerounaise. 12 candidats, dont le sortant Paul Biya, sont en lice.

A l'instar de leurs compatriotes restés au pays, les 1045 camerounais inscrits sur les listes électorales votent aujourd'hui pour choisir un président de la République parmi les 12 candidats en lice dont le chef de l'Etat sortant Paul Biya.

En plus du président sortant qui est le candidat de Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), il y a Caxton Ateki Seta du Parti de l'Alliance libérale (Pal), Bello Bouba Maïgari du parti Union nationale pour la démocratie et le progrès (Undp), Jacques Bougha-Hagbe du Mouvement citoyen national camerounais (Mcnc), Issa Tchiroma Bakary du Front pour le salut national du Cameroun (Fsnc), Samuel Iyodi Hiram du Front des démocrates camerounais (Fdc), Pierre Kwemo du parti Social democratic front (Sdf), Cabral Libii du Parti camerounais pour la réconciliation (Pcrn), Serge Espoir Matomba du Peuple uni pour la rénovation sociale (Purs), Akere Muna du parti Univers, Joshua Osih du Social Democratic Front (Sdf), Patricia Hermine Tomaïno Ndam Njoya de l'Union démocratique du Cameroun (Udc).

Aux abords du 157-159 Rue Joseph Gomis, il y a une présence inhabituelle des forces de l'ordre et de plusieurs citoyens camerounais ce 12 octobre. Il faut montrer patte blanche pour entrer dans la chancellerie qui abrite les trois bureaux de vote. Un jeune homme coiffé d'une casquette jaune, qui se dit représentant du candidat Issa Tchiroma Bakary, est bloqué à la porte. Il n'est pas électeurs, ne figure pas sur les listes électorales, et ne peux par conséquent entrer dans le lieu de vote, rétorque un agent de l'administration électorale.

Selon le deuxième conseiller à l'ambassade du Cameroun au Sénégal et par ailleurs point focal élections Cameroun (Elecam), Hadidiatou Abdoulaye, les trois bureaux de vote (A, B et C) ont chacun un président, un représentant de l'administration électorale et des représentants officiels des 12 candidats en lice.

Dans chacun des trois bureaux, les bulletins des candidats sont disposés en quantité sur la table. Il y a un isoloir, de l'encre indélébile et bien évidemment le registre électoral. Un à un les électeurs viennent pour s'acquitter de leur devoir civique.

En plus du Sénégal, indique Mme Abdoulaye, la circonscription électorale englobe la Gambie, la Mauritanie, la Guinée Bissau, le Cabo Verde et le Mali.

Elle renseigne également que les bureaux de vote sont ouverts depuis 08heures et vont fermer à 18heures pour faire place au décompte. Avant qu'elle ne finisse son entretien avec la presse, son téléphone sonne. Au bout du fil, une personne proteste.

Elle fait remarquer la photo de Paul Biya, candidat à sa propre succession. « On est dans les locaux de l'ambassade et la République, c'est aussi des symboles dont la photo officielle du chef de l'Etat », lance-t-elle.

Satisfecit de l'ambassadeur

L'ambassadeur, Jean Koe Ntonga a voté aux environs de 10heures au bureau de vote A. Il a, après l'acte civique, fait un tour dans les deux autres bureaux de vote et le service médical de fortune. Se réjouissant de l'affluence et de la discipline, il rappelle que c'est la troisième fois que les camerounais du Sénégal participent à une élection présidentielle. Une satisfaction pour le doyen du corps diplomatique qui n'a pas manqué de remercier les autorités sénégalaises et « féliciter le peuple camerounais du Sénégal ».

Naturellement, il a souhaité la victoire du candidat sortant Paul Biya, qui d'après lui a fait un travail extraordinaire à la tête du Cameroun, un pays qui a « besoin de paix et de sécurité ».