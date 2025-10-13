Sénégal: Système pluvio-orageux - Chute de glace observée à Ndioum, ce samedi

Un phénomène météorologique inhabituel a été observé samedi soir à Ndioum, dans le département de Podor, où les habitants ont signalé une chute de glace au passage d'un système pluvio-orageux intense, a appris Le Soleil digital auprès de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim).

Selon l'agence, cet épisode est lié au passage d'un système convectif de méso-échelle (MCS), un vaste ensemble nuageux composé de cumulonimbus - ces nuages à forte extension verticale pouvant dépasser 15 kilomètres - capables de générer des pluies abondantes, des éclairs, des rafales de vent et parfois de la grêle.

Dans ces nuages, de puissants courants ascendants transportent les gouttes d'eau vers des altitudes très froides, où elles se transforment en glace. Lorsque ces particules deviennent trop lourdes ou que le courant d'air s'affaiblit, elles tombent vers le sol sous forme de grésil ou de petits grêlons. Celles qui ne fondent pas entièrement atteignent le sol, provoquant une chute de glace comme celle observée à Ndioum.

La station de Ndioum a enregistré 62,7 millimètres de pluie, soit la plus forte valeur relevée dans la zone. D'autres localités ont également été arrosées : Guédé (30,0 mm), Galoya (29,0 mm), Ndiayen Pendao (26,0 mm), Pété (20,0 mm), Saldé (11,8 mm) et Aéré Lao (11,2 mm). Dans les autres secteurs, seules de faibles pluies ou des traces ont été notées.

Ces valeurs traduisent le caractère localisé et intense de l'orage ayant affecté la région nord du pays.

L'Anacim indique poursuivre le suivi de ces phénomènes convectifs à l'aide de radars, de satellites et de stations d'observation. L'agence invite les populations à rester vigilantes et à signaler toute observation inhabituelle - chutes de grêle, vents violents ou pluies intenses - via ses canaux officiels.