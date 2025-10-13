Ile Maurice: Rodrigues fête les 23 ans de son autonomie, la jeunesse à l'honneur

Au rythme du séga tambour et des senteurs d'achards et de riz au maïs, le public a célébré, ce samedi 11 octobre, le 23e anniversaire de l'autonomie rodriguaise au Caudan Waterfront. Une première organisée par le Mouvement Solidarité Rodriguaise (MSR) autour du thème : «Selebre nou listwar! Konstrir nou lavenir!»

Dès 11 heures, la place du Caudan s'est transformée en village rodriguais : étals colorés, artisanat local, quiz sur l'histoire de Rodrigues, photobooth et coin enfant animé par du face painting et des contes traditionnels. «Nous avons voulu mettre l'accent sur les jeunes universitaires rodriguais à Maurice, qui ont apporté une énergie incroyable comme hôtesses, vidéastes, photographes et animateurs», explique Francesca Ducasse, du comité d'organisation. «Ces jeunes représentent le Rodrigues de demain.»

Pour la première fois, la Fête de l'Autonomie s'installait dans un lieu emblématique de la capitale mauricienne. L'idée, née lors de la dernière fête culturelle, a pris forme en août avec la création d'un sous-comité dirigé par Francesca Ducasse. Objectif : rendre hommage à l'histoire de Rodrigues tout en mettant en avant les talents émergents, avec des artistes comme Eldiana ou Curt Bottesoie sur scène.

Côté saveurs, les visiteurs ont pu déguster haricots rouges, riz au maïs, achards, confitures et autres spécialités préparées par des artisans rodriguais. Le marché artisanal proposait bijoux, objets faits main et souvenirs du terroir. Pendant que les adultes flânaient, les enfants participaient à des jeux, concours de contes et activités créatives.

*«Nous voulons que notre communauté soit fière de son identité», a soutenu Jean Margéot Ravina, président du MSR. «Ces 23 ans d'autonomie sont l'occasion d'honorer notre histoire et de montrer que Rodrigues continue d'évoluer.»

L'événement a aussi renforcé les liens entre Rodrigues et sa diaspora, tout en accueillant de nouveaux membres. Le soutien du Caudan Waterfront, de la Rodrigues Regional Assembly, ainsi que de Courts Mammouth, Intermart, DelCity, l'hôtel Labourdonnais et Panagora, a permis de donner vie à cette première édition mauricienne. La soirée s'est clôturée par un grand concert mêlant musique, danse et émotions.

Entre fierté, nostalgie et espoir, la Fête de l'Autonomie au Caudan a été plus qu'un simple événement : un hommage vibrant à la résilience et à la créativité du peuple rodriguais. Comme le soulignent les participants, dansant et souriant : «Nou listwar pa pou fini, li pe kontinie ek bann zenn ki pe monte.»