Ile Maurice: Augmentation des prix des «gato delwil» - Tendance préoccupante sur le marché local

Depuis plusieurs semaines, une hausse significative des prix des gâteaux a été observée sur le marché local, suscitant une inquiétude tant chez les consommateurs que chez les vendeurs. Selon le syndicaliste Radhakrishna Sadien, cette augmentation est directement liée à la flambée du prix des grains, un ingrédient essentiel dans la fabrication de ces gâteaux traditionnels.

Le représentant du syndicat explique que «depuis que le prix des grains a augmenté, il est inutile de le nier : le prix des gâteaux commence à augmenter jour après jour. Même la taille des gâteaux a diminué», déplore-t-il. Une tendance que les consommateurs ont rapidement remarquée, avec certains faisant allusion à une réduction de la quantité pour faire face à la hausse des coûts.

Radhakrishna Sadien, le négociateur de State and Other Employees Federation (SEF), souligne que la hausse des prix est une situation alarmante.

Les marchands locaux confirment également cette tendance. À Chemin-Grenier, Dorasamy, un vendeur de longue date, affirme que malgré la hausse constante des prix des matières premières, il a choisi de ne pas augmenter le prix de ses gâteaux.

«Je vends toujours un gâteau à Rs 5», indique-t-il, précisant qu'il préfère maintenir ses prix afin de ne pas perdre sa clientèle fidèle. Selon lui, cette décision est motivée par une volonté de soutenir les consommateurs face à la crise économique qui frappe la région. Cependant, il admet que cette stratégie pourrait ne pas durer longtemps si la situation continue de s'aggraver.

Ravi, un autre vendeur expérimenté avec plus de 30 ans dans le métier, adopte une approche similaire. Il explique qu'il n'a pas encore ajusté ses prix et continue de vendre ses gâteaux à 3 pour Rs 10. Ravi souligne que, pour l'instant, il préfère absorber les coûts supplémentaires plutôt que de répercuter la hausse sur ses clients. «Je n'ai pas encore pris l'initiative pour augmenter les prix», confie-t-il. «Je veux continuer à servir mes clients sans leur faire trop de mal, même si cela réduit mes marges.»

L'impact de cette situation ne se limite pas uniquement aux vendeurs ou aux consommateurs. Elle reflète également une crise plus large qui touche l'économie locale, où la hausse des prix des denrées de base se fait ressentir dans plusieurs secteurs. La hausse du prix des grains, en particulier, est une conséquence directe de facteurs climatiques défavorables et de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, qui ont fait monter le coût de production des gato delwil.

Les consommateurs, quant à eux, constatent déjà une diminution de la taille des gâteaux, phénomène que certains qualifient de «bann gato la inn vinn kouman ti kanet». Face à cette situation, beaucoup craignent que la tendance ne s'accentue, rendant ces douceurs traditionnelles encore plus coûteuses et moins accessibles.