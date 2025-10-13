Ile Maurice: Des champions qui inspirent toute une nation

Trois noms, trois histoires, une même passion : celle de faire rayonner Maurice. De la championne du monde Noémi Alphonse à la vice-championne Anaïs Angeline, en passant par le jeune leader Yovanni Philippe, tous incarnent une jeunesse mauricienne ambitieuse, persévérante et pleine d'espoir.

Noémi Alphonse: La lionne sur la piste

Championne du monde du 100 mètres T54, Noémi Alphonse continue d'écrire l'histoire du paraathlétisme mauricien. Fidèle à son surnom Lioness on the run, elle a rugi une fois de plus et a conservé son titre de championne du monde à New Delhi. Malgré une année éprouvante, faite de doutes et de blessures, elle a su puiser dans sa détermination et sa foi en elle pour défendre son titre mondial.

Noemi Alphonse et ses parents à son arrivée à l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam à Plaisance.

«Je suis soulagée, cette victoire vaut beaucoup pour moi. L'émotion est encore plus forte que l'année dernière», confie-t-elle, émue après sa course.

Derrière ce succès se cache une préparation rigoureuse, soutenue par son préparateur mental, Sébastien, qui n'a pas hésité à financer lui-même son billet pour l'accompagner sur cette nouvelle aventure mondiale.

Noémi tient à saluer tous ceux qui l'ont soutenue dans cette traversée sportive et humaine : «Nous avons remporté beaucoup de médailles, mais ce n'est que notre première année ici. Beaucoup d'athlètes ont atteint les finales, ils nous ont représentés avec fierté et ont travaillé dur. Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus. Ce n'était pas facile - il y a eu des moments de doute, des blessures, des incertitudes. Mais je n'ai jamais eu peur de la compétition ni de l'effort. Aujourd'hui, c'est un immense soulagement de voir que tout ce travail porte ses fruits.»

Reconnaissante envers son coach Jean-Marie Bhugeerathee et son encadrement, Noémi se tourne déjà vers la suite : le marathon du Cap, celui de Shanghai et, en ligne de mire, les Jeux paralympiques de Los Angeles. «On continue à travailler. La route est encore longue, mais je suis prête à tout donner.»

Avec sa détermination de lionne et son humilité de championne, Noémi Alphonse incarne la résilience et l'excellence mauricienne.Les athlètes ont rencontré le ministre Deven Nagalingum vendredi à son bureau.

Anaïs Angeline: L'envol d'une championne

Vice-championne du monde du saut en longueur T37 et nouvelle détentrice du record d'Afrique, Anaïs Angeline a prouvé que la persévérance finit toujours par payer. Après deux mois et demi de blessure, elle a trouvé la force de rebondir pour offrir à Maurice une médaille d'argent historique. « Je suis très contente et très satisfaite. Pour une fois, je n'étais pas stressée avant la finale. Le mental était là, et les efforts ont porté leurs fruits», raconte-t-elle, le sourire aux lèvres.

Dans ses propos, Anaïs rend aussi hommage à tous les athlètes mauriciens : «Comme Noémi l'a dit, nous avons plusieurs athlètes qui méritent d'être félicités. Ils ne sont pas moins méritants, et ils rendent notre pays fier. J'espère que le ministère continuera à nous suivre et à nous soutenir à l'avenir.»

Sa médaille a une résonance particulière : elle a battu la vice-championne paralympique en titre. «Pour moi, c'est une grande satisfaction. J'ai failli abandonner à cause de ma blessure, mais je n'ai jamais cessé d'y croire. Je me suis battue, soutenue par mon coach, mes coéquipiers et ma famille. Ce podium, c'est le fruit d'une passion qui ne s'éteint jamais.»

Avec sa discipline, son humilité et sa joie communicative, Anaïs inspire toute une génération d'athlètes mauriciens. Elle le dit avec conviction : «On va continuer à faire la fierté de Maurice - et ce n'est que le début.»

Yovanni Philippe: Le jeune visionnaire qui inspire sa génération

Malgré une blessure, Yovanni Philippe a lui aussi marqué les esprits. Il a été honoré du prestigieux Outstanding Young Person Award 2025, décerné par la JCI Mauritius, saluant son leadership, son engagement communautaire et son impact positif sur la jeunesse mauricienne. Il est un symbole fort de ce que la détermination et la vision peuvent accomplir, même loin des podiums.

Trois parcours, trois destins, mais le même message : la passion, le travail et la persévérance ouvrent toutes les portes. Qu'ils soient sur la piste, dans les airs ou dans la communauté, nos trois jeunes incarnent une génération de Mauriciens ambitieux, fiers et résolument tournés vers l'avenir. Ils rappellent surtout à toute une nation que les rêves ne connaissent ni frontières, ni limites.