Afrique: Intelligence artificielle - La 10è édition de l'Expand North Star ouvre ses portes à Dubaï

Le ministre en charge de l'intelligence artificielle des Émirats arabes unis Omar Sultan Al Olama a donné ce dimanche 12 octobre 2025 à Dubaï le coup d'envoi de la 10è édition de l'Expand North Star.

Cet événement a pour objectif de connecter ces structures avec des investisseurs et des professionnels du secteur technologique du monde entier.

Cette année l'accent est mis sur l'IA, la blockchain et la créativité technologique.

Cet événement phare, organisé par le Dubai World Trade Centre en collaboration avec la Chambre de commerce de Dubaï, rassemble plus de 2 000 start-ups exposantes, dont une participation d'entreprises africaines.

Dans un panel qu'il animait, le ministre a indiqué que l'IA doit être au service de l'humain.

Parlant du cas de son pays, il a expliqué que dans les prochaines années ce sont des milliers de start-ups dans le domaine des IA qui sont envisagés.

Le ministre en charge de l'intelligence artificielle a par la suite visité plusieurs stands d'expositions.

Notons que l'Expand North Star se tient jusqu'au 15 octobre 2025.

Les entreprises étrangères voient cet évènement en une plateforme idéale pour explorer de nouvelles opportunités d'expansion, notamment aux Émirats arabes unis, en Asie et en Afrique.

Le Gitex Global 2025, lui ouvre ses portes ce lundi 13 octobre. Et ce jusqu'au 17 octobre 2025.