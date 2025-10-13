Cote d'Ivoire: Droits humains et élections - À Korhogo, les jeunes s'engagent pour des élections apaisées

La Commission régionale des droits de l'homme du Poro (CRDH-Poro) a organisé, à l'Espace Ami des Femmes, le 9 octobre 2025, une conférence de sensibilisation sur le thème « Droits de l'Homme et élections », afin d'encourager la jeunesse à adopter des comportements responsables avant, pendant et après la présidentielle de 2025.

Cette initiative du Conseil national des droits de l'homme (CNDH) s'inscrit dans le cadre du Projet d'appui au respect des droits de l'homme dans les processus électoraux (PARDHE), conduit avec l'appui technique de l'Institut danois des droits de l'homme (IDDH) et le soutien financier de l'Union européenne (UE).

La rencontre a réuni une centaine de jeunes issus d'organisations de la société civile, de fédérations associatives, du Sénat et du Parlement des jeunes, ainsi que des personnes en situation de handicap et des étudiants. Tous ont répondu à l'appel pour contribuer à un climat électoral pacifique.

Le conférencier, M. Koné Moussa, juriste-politiste et acteur de la société civile, a souligné le rôle déterminant de la jeunesse dans la consolidation de la démocratie. « Les jeunes doivent refuser toute manipulation politique, les discours de haine et les comportements violents. Ils doivent être des acteurs de stabilité et de tolérance », a-t-il exhorté, invitant chacun à respecter les résultats des urnes et à promouvoir la cohésion sociale à travers des messages de paix.

Pour Abdoulaye Djiré, président de la CRDH-Poro, représentant du CNDH, cette activité constitue un prolongement du travail de sensibilisation engagé à l'échelle nationale.

« Nous voulons encourager les jeunes à s'impliquer dans l'alerte précoce, à éviter la diffusion de messages outrageants et à participer activement à la préservation de la paix dans leurs quartiers et villages », a-t-il déclaré.

Il a également rappelé que la jeunesse ivoirienne, de par son poids démographique, demeure un vecteur essentiel de stabilité et de développement. À travers les unions communales et les associations locales, elle doit devenir une force de prévention des crises et un moteur de cohésion nationale.

Cette conférence marque une étape importante dans la mise en oeuvre du PARDHE, qui vise à renforcer la culture des droits humains dans les processus électoraux et à faire de la jeunesse ivoirienne un partenaire actif de la démocratie et de la paix durable.