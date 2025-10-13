Congo-Brazzaville: Djiri - Une centaine de jeunes formée en langue anglaise

L'initiative est du conseiller départemental et municipal de Brazzaville, élu local de Djiri, Parfait Romuald Iloki, qui a remis le 11 octobre, dans la salle des spectacles du CNRTV, des attestations de fin de formation à la centaine des jeunes formée au Centre de formation en langues étrangères de Massengo.

La formation en langue anglaise s'est déroulée du 1er août au 10 octobre. Elle a regroupé des jeunes venus des différents quartiers du 9e arrondissement de Brazzaville, Djiri. Un moment d'apprentissage et d'échanges interactifs entre les encadreurs et les apprenants. La cérémonie de congratulation des apprenants a été une occasion pour ces derniers de saluer l'initiative du porte-parole du Parti congolais du travail (PCT) qui a pensé leur offrir une formation au moment où de nombreux jeunes ont perdu de repère car abandonnés à eux-mêmes.

« Grâce à cette session en langue anglaise, nous repartons avec des compétences nouvelles, mais surtout avec une confiance retrouvée, une ouverture sur le monde et une motivation en conseils pour construire un avenir meilleur. Votre geste n'est pas seulement généreux, il est porteur d'espoir. Il nous montre que même si nous sommes dans un monde difficile, il existe encore les leaders capables de guider, d'agir et d'entendre la voie de la jeunesse. Nous promettons de faire bon usage de cet apprentissage, de continuer à apprendre, de rester debout », a assuré un des apprenants, prenant l'engagement d'être des ambassadeurs de la langue anglaise à Djiri.

La secrétaire générale du Centre de formation en langues étrangères de Massengo, Aude Bimpoumba, a rappelé que l'initiative de Parfait Iloki est une preuve que l'engagement politique peut s'arrimer avec humanisme et que le service à la nation peut se traduire par des actes concrets aux bénéfices du peuple. « Par ses initiatives généreuses, il a su poser un acte fort, porteur de sens et d'avenir en inscrivant la formation en langue anglaise au coeur de la stratégie d'autonomisation et de la montée en compétences de nombreux jeunes et cadres. Son leadership éclairé, guidé par une rare lucidité stratégique, a permis à cette session de formation de se déployer dans les meilleures conditions possibles », a-t-elle déclaré.

Remettant les attestations de fin de formation à un échantillon de jeunes, l'élu local de Djiri a souligné la nécessité de fédérer les efforts pour répondre favorablement aux aspirations des jeunes. Rappelant l'importance de la langue anglaise dans la société, Parfait Romuald Iloki s'est engagé à poursuivre ce genre d'actions. « Pour Djiri, tant que nous aurons le souffle de Dieu, tant que nous aurons la petite capacité de travail, nous allons faire une à une des actions qui vont porter notre arrondissement au firmament de ses ambitions. Je vous encourage. Aujourd'hui vous étiez une centaine, je pense qu'il faut que vous soyez 200, 300 et plus que cela à Djiri. Nous nous lançons le challenge, nous devons être demain l'arrondissement le plus anglophone de Brazzaville », a lancé le porte-parole du PCT.

Insistant sur le patriotisme, il a invité les jeunes de Djiri à l'engagement, à l'action et à avoir l'ambition. L'actualité politique dominée actuellement par les opérations de révision des listes électorales, Parfait Romuald Iloki a exhorté la jeunesse du 9e arrondissement à aller se faire enrôler ou à vérifier les noms dans les sites retenus. Le but étant de permettre à ces jeunes de figurer sur le fichier électoral afin d'aller accomplir leur devoir civique le moment venu.

Notons que le conseiller départemental et municipal Parfait Romuald Iloki a remis un groupe électrogène et deux projecteurs au Centre de formation en langues étrangères de Massengo.