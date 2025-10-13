Congo-Brazzaville: Tourisme - Le marathon d'Odzala désormais soutenu par des sponsors

Le marathon d'Odzala qui s'est couru le 11 octobre a connu une grande affluence en ce qui concerne le nombre de participants. Au total cent-vingt marathoniens ont rivalisé d'ardeur sur les trois plateaux de courses proposés, notamment les 42 km, les 21 Km et les 10 km dont les coups d'envoi ont été espacés chacun d'une heure pour s'offrir les prestigieux prix récompensant les trois meilleurs de chaque catégorie.

Les coups d'envoi de toutes les courses ont été donnés par la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Lydie Pongault, qui a assisté pour la première fois à cet événement organisé dans un environnement forestier. Elle a eu également le privilège de remettre toutes les médailles à tous les coureurs et autres distinctions réservées uniquement à ceux qui ont formé les différents podiums alliant le sport au tourisme.

Sur les 10 km, Joseph Obanga (Mbomo) s'est imposé en 42 mn devant Vérité Ilazi (African park) 43 mn et Alvarince Olendé ( Kamba) 45 mn. Les 21km ont consacré Fred Itadi d'African park (1h37) devant Arnaud Mbongo de Kamba (1h38) et Guillaume Vorburger de Petit Fité (1h44). Les 42 km ont vu Djibil Agnouka d'African park l'emporter en 3h49 devant Arsène Zoloba de Mbomo 3h54 et Guinel Ngouana de Mbomo 4h06.

Un marathon original pour profiter de la forêt

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà des simples résultats sportifs enregistrés à l'arrivée de la course à Mbomo devant une foule en liesse, se cachait le message lié à la préservation du parc national d'Odzala Kokoua. La débauche d'énergie dont ont fait montre les coureurs a été l'un des moyens d'attirer davantage de touristes. La mission première consiste donc à profiter de la forêt pour faire de cette initiative pas simplement un événement unique pour la beauté naturelle mais aussi pour l'ambiance et pour l'aspect culturel « On court dans la forêt et on est conscient du fait qu'on est entouré d'éléphants et même des gorilles. C'est un privilège. C'est aussi un message de conservation car si l'on veut continuer à profiter de cette forêt, il faut la préserver », a souhaité Elza Gillman, directrice générale de Kamba, organisatrice de l'évenement..

La présence de la ministre en charge du Tourisme à l'événement a suscité l'espoir chez les organiseurs puisqu'elle a marqué le début d'une franche collaboration pour permettre à ce marathon de franchir un palier. Le cri du coeur des organisateurs a rencontré l'oreille attentive de la ministre Lydie Pongault.

« Cette initiative est à féliciter et à encourager. C'est un produit que nous allons pouvoir développer, dans le cadre de notre tourisme. Nous souhaitons que ce marathon devienne permanent. Nous allons pérenniser l'action et souhaitons que tout le reste du monde qui est intéressé à l'environnement au Congo et à cet écosystème du bassin du Congo vienne participer à ce marathon qui va être désormais organisé chaque année et couru en pleine forêt », a-t-elle déclaré.

Le Congo n'est connu qu'à travers le semi marathon international de Brazzaville qui se court le 14 août de chaque année, dans le cadre de la célébration de l'indépendance du pays. A Odzala, les responsables ont vu les choses en grand car c'est seulement pour la deuxième fois, selon Elza Gillman, que le pari des 42 km a été lancé après la première expérience l'an dernier. Mais l'idée de lancer cette course part de l'année covid. En 2000, en effet, un simple coup d' essai au lodge de Mboko jusqu' au village de Mbomo avec une vingtaine de participants a été le début d'une aventure passionnante.

Les tout-petits aussi honorés

L'édition de cette année a posé les jalons d'un projet qui veut désormais gagner en visibilité. « Le rêve c'est de faire que le marathon d'Odzala soit un événement aussi connu que les autres comme le marathon de Berlin, de Paris et de New york », a commenté la directrice générale de Kamba. Il ne reste qu' à attirer les professionnels de la course pour qu'il change de dimension.

L'ambiance a effectivement touché toutes les couches car il a été organisé en marge du marathon des jeux dits « olympiques » d'Odzala au cours desquels les tout-petits se sont exprimés à travers neuf ateliers. Au programme le défi du cerceau, la course de relais, le relais des seaux d'eau, le lancer de sac de haricots, le relais de la flamme olympique, le lancer d'anneaux olympiques, le tir à la corde, la course en sac et accroche la queue à l'animal.

« Les jeux d'Odzala sont dédiés aux enfants. Il y a eu un marathon mais on ne les a pas oubliés. Ils ont participé à plusieurs jeux. Ce qui fait l'animation du village », a indiqué la ministre Lydie Pongault. La fête a été belle et le rendez -vous est pris l'année prochaine, dans le même décor qui est le parc national d'Odzala Kokoua, avec le même message du bien-être, de convivialité et de l'harmonie. L'appui des sponsors est dejà une garantie pour les organisateurs.