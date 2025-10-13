Soudan: Le ministre de l'Intérieur conclut sa visite à Genève

Le ministre de l'Intérieur, le général de police Babikir Samra Moustafa, a conclu sa visite à Genève après avoir dirigé la délégation du Soudan aux travaux de la 76e session du Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Lors de la session, il a présenté la déclaration principale du Soudan, soulignant les graves défis humanitaires provoqués par la rébellion des milices terroristes et les efforts du gouvernement pour faciliter l'action humanitaire et protéger les réfugiés et les déplacés.

En marge des réunions, le ministre a tenu plusieurs rencontres bilatérales avec de hauts responsables, dont le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, la directrice générale de l'OIM et le ministre des Affaires humanitaires du Sud Soudan de renforcer la coopération dans les domaines humanitaire et sécuritaire.