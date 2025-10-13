Ile Maurice: Sir Gaëtan Duval - Un héritage qui transcende le temps

Né le 9 octobre 1930 à Rose-Hill, sir Charles Gaëtan Duval aurait eu 95 ans cette année. Près de trois décennies après sa disparition, celui que l'on surnommait «le roi créole» reste une figure majeure de l'histoire mauricienne - un homme dont le charisme, la vision et la verve ont façonné durablement le paysage politique, social et touristique du pays. Orphelin de père à trois ans, le jeune Gaëtan se distingue très tôt par son intelligence hors du commun.

Élève du Royal College of Curepipe, il poursuit des études de droit à Lincoln's Inn à Londres et à la Faculté de droit de Paris, qu'il termine en un temps record de 18 mois. Devenu un avocat respecté jusqu'en Angleterre, il obtient le prestigieux titre de Queen's Counsel, rare distinction pour un juriste mauricien de son époque.

Sur la scène politique, Gaëtan Duval s'impose rapidement comme une voix incontournable. Aux côtés de Jules Koenig, il participe à la fondation du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), dont il deviendra plus tard le chef.

Porte-parole des minorités ethniques inquiètes des bouleversements précédant l'indépendance, il s'affirme comme le défenseur d'une société pluraliste et moderne. En mars 1960, après une bataille juridique acharnée, il est élu pour la première fois au Conseil législatif, marquant le début d'une carrière politique hors du commun.

Vice-Premier ministre, ministre du Tourisme, des Affaires étrangères et de l'Immigration, il jouera un rôle décisif dans la construction de la nation mauricienne. Malgré les divisions politiques de l'époque, il sut, au nom de l'intérêt national, rejoindre le gouvernement de sir Seewoosagur Ramgoolam après l'indépendance en 1968 - un geste de réconciliation et de patriotisme qui restera gravé dans l'histoire. C'est toutefois dans le développement du tourisme que sir Gaëtan Duval laissera son empreinte la plus éclatante.

Visionnaire, il comprit avant tout le monde le potentiel de Maurice comme destination internationale. Grâce à son charisme et à ses contacts, il attira sur l'île des célébrités telles que Dalida, Brigitte Bardot, Alain Delon, Mick Jagger ou encore Phil Collins. Leurs photos, publiées dans Paris Match et d'autres magazines, contribuèrent à forger l'image paradisiaque de Maurice dans le monde entier.

Son initiative la plus marquante fut sans doute le Festival international de la Mer, organisé en 1987, qui consacra définitivement l'île comme une destination de prestige. Parallèlement, il encouragea les industriels du textile à investir à Maurice, amorçant ainsi le boom économique du début des années 1980.

Commandeur de la Légion d'honneur en 1973 et fait chevalier par la reine Élisabeth II en 1981, sir Gaëtan Duval s'éteignit le 5 mai 1996. Ses funérailles rassemblèrent des dizaines de milliers de Mauriciens dans un élan d'unité nationale rare.

Lors de la presentation du Budget 1988-89 en juin 1988.

Gaëtan Duval achetant des «first day covers» lors de l'émission de timbres commémoratifs pour le 150e anniversaire du théâtre de Port-Louis- 26 juin 1972.Xavier-Luc Duval et son père le 14 février 1995.Jules Koenig & Gaëtan Duval.Léopold Sédar Senghor et son épouse, Gaëtan Duval et sa mèreGaëtan Duval et Anerood Jugnauth le 29 octobre 1985.

Élection de Xavier-Luc Duval comme leader du PMSD le 22 mai 1994 à l'auditorium Octave Wiehé, Réduit. Passation de leadership.