Ile Maurice: Priscila Goolamally, l'infirmière qui colore la vie

À Vacoas, Priscila Goolamally partage son quotidien entre blouse blanche et pinceaux. Mariée et mère de trois adolescents, elle exerce depuis 2003 comme infirmière, un métier exigeant qui lui demande patience et énergie. Pourtant, dès qu'elle quitte son service, elle retrouve un autre univers qui lui tient tout autant à coeur : celui de la peinture.

Cette passion est née très tôt. Enfant déjà, Priscila se laissait émerveiller par le pouvoir des couleurs et la transformation d'une simple feuille blanche en un monde vivant. Les pinceaux sont ainsi devenus ses compagnons fidèles, et au fil du temps, elle a trouvé dans la peinture un espace de liberté où elle peut exprimer ses émotions. Aujourd'hui encore, elle aime donner vie à des paysages : plages, montagnes, fleurs mais aussi explorer l'abstraction, qui lui offre une totale liberté de création. «La peinture est pour moi une manière de me recentrer et de me détendre après des journées difficiles», confie-t-elle.

Peu à peu, ses proches l'ont encouragée à partager son travail au-delà de son cercle familial. C'est ainsi qu'elle a franchi le pas vers les expositions locales. Ses toiles ont trouvé leur place dans plusieurs galeries, séduisant aussi bien les habitants que les touristes, qui repartent parfois avec un tableau en souvenir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Si elle a d'abord privilégié l'aquarelle, technique délicate qu'elle affectionne toujours, elle s'est tournée ensuite vers la toile, plus recherchée par le public. Elle aime également varier les techniques, en expérimentant la gouache ou la peinture au couteau, qui apportent relief et textures à ses créations.

La peinture est bien plus qu'un passe-temps pour elle : c'est un moyen d'expression et un véritable refuge.

En parallèle de son activité artistique, Priscila s'investit aussi dans le bénévolat. Elle accompagne des élèves qui préparent le School Certificate et le Higher School Certificate, une manière pour elle de transmettre son énergie et son soutien en dehors de l'atelier.

Lorsqu'on l'interroge sur ses sources d'inspiration, elle préfère ne pas citer un nom précis.«Chacun a sa façon d'exprimer ses émotions, et c'est cela que j'admire», explique-t-elle. Elle puise ainsi son inspiration dans la diversité des styles artistiques, mais aussi dans la beauté de son environnement quotidien.

Quant à l'idée de vivre uniquement de son art, elle reste réaliste : «La reconnaissance des artistes n'est pas la même qu'à l'étranger. Mais avec de la persévérance, on peut en tirer de la satisfaction.» À travers son parcours, elle adresse un message clair aux jeunes artistes : ne pas se décourager, croire en leur travail et saisir chaque opportunité.