Seychelles: Un hommage vibrant à Michel Ducasse aux Seychelles

Le Koktèl Fonnkèr 2025 s'annonce comme un moment fort de la poésie de l'océan Indien. Cette année, le spectacle pose ses valises aux Seychelles, à l'International Conference Centre de Victoria, à Mahé, le mercredi 29 octobre. Sous le thème Gardyen Nou Leritaz, cette 40e édition rendra un hommage particulier à Michel Ducasse, figure emblématique de la poésie mauricienne et reconnu pour avoir ouvert les portes du théâtre au slam et contribué à la reconnaissance du fonnkèr dans la région.

Le kabar (animation), dirigé par Paël Gigan, rassemblera une pléiade de fonnkézèr et fonnkézèz venus de tout l'océan Indien : Fabienne Damour, Gaël Velleyene, Léa Noël et Raphaël Bouvon de La Réunion ; Kaushar Edoo et Pouvalen Pareanen pour l'île Maurice ; Momus Jean Ernesto (Kambi) et Lorna Agathe représentants de Rodrigues ; et Miss Lua, Reuban Lespoir, Audrey Volcère, Saviona Isaac et Henrico Ernesta et Roger Volcère (Fastidious) des Seychelles. Les respirations musicales seront assurées par Jude Ally (Seychelles) et Gaël Velleyene et Léa Noël (La Réunion) avec la participation exceptionnelle de Jane Florentine.

Poésie et fraternité

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette édition, dédiée à Michel Ducasse, célèbre non seulement son oeuvre, mais aussi son héritage : celui d'un homme qui a su unir poésie, théâtre et slam dans un même souffle culturel. Le Prix Michel Ducasse sera remis à un fonnkézèr ou à une fonnkézèz dont l'expression aura marqué le public et les pairs, dans l'esprit de partage cher au poète.

Le Koktèl Fonnkèr 2025 bénéficie du soutien de la Direction des affaires culturelles, du Département et de la région Réunion, du ministère des Arts et de la Culture de Maurice, de l'Assemblée régionale de Rodrigues et du Seychelles National Institute for Culture, Heritage and the Arts.

Des structures culturelles comme SlamUp, Komkifo, Vilaz Métis et Zoomania participent également à la réalisation de cette rencontre artistique. «Pour la première fois, nous posons nos pieds aux Seychelles pour présenter le Koktèl Fonnkèr dans le centre de conférence international. Nous avons voulu renforcer la présence des artistes seychellois - ils étaient deux auparavant, cette année ils seront bien plus nombreux.

C'est une belle opportunité d'échanges et de convergences artistiques. Cet événement est avant tout un hommage à Michel Ducasse. Ce n'est pas une compétition, même s'il y a des trophées masculins et féminins. C'est une célébration, un moment de transmission et d'unité poétique», expliquent les organisateurs.

Koktèl Fonnkèr 2025 aux Seychelles promet d'être un kabar inoubliable : une célébration du fonnkèr, de la langue créole et de l'héritage culturel partagé entre les îles de l'océan Indien - sous le signe du respect, de la mémoire et de la parole vivante.