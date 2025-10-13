Le gouvernement du Soudan a condamné l'absence de réaction internationale face aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité perpétrés par la milice Daglo à l'encontre des civils à El Fasher et dans d'autres villes soudanaises, y compris des meurtres systématiques à caractère tribal, du nettoyage ethnique et des attaques délibérées contre les infrastructures et les services essentiels ainsi que les camps de déplacés et les centres d'hébergement, en défi manifeste aux résolutions du Conseil de sécurité et en mépris du droit international humanitaire.

Le gouvernement a affirmé dans un communiqué publié aujourd'hui que ces crimes imposent à la communauté internationale de soutenir le Soudan dans l'éradication de cette milice terroriste et de traduire en justice ses dirigeants ainsi que ceux qui les soutiennent et les aident à commettre ces crimes contre des civils innocents.

Le communiqué a souligné également que l'attaque sanglante d'hier à El Fasher ne fera que renforcer la détermination du peuple soudanais à exiger l'élimination de cette milice qui déstabilise la sécurité de la région et de l'ensemble de la régional.