Soudan: Le ministre des ressources humaines rencontre le ministre égyptien du travail au Caire

12 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Ressources humaines et de la Protection sociale, Dr Moatasim Ahmed Saleh, a rencontré aujourd'hui le ministre égyptien du Travail, M. Mohamed Gabrane, à l'occasion de la 103e session du Conseil d'administration de l'Organisation arabe du travail.

Le ministre Dr Moatasim a indiqué que la rencontre a permis d'examiner les moyens de renforcer la coopération entre les deux ministères, d'activer les accords et mémorandums existants, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, de l'éducation technique, de la santé et sécurité au travail et de l'inspection du travail.

Il a également exprimé l'appréciation du Soudan pour le leadership et le soutien constants du gouvernement égyptien et souligné la satisfaction soudanaise quant au niveau de coordination et de coopération entre les deux pays dans les instances régionales et internationales liées au travail.

De son côté, le ministre égyptien a affirmé que son ministère est prêt à soutenir les efforts du gouvernement soudanais pour réhabiliter les centres de formation professionnelle endommagés par la guerre et à organiser des sessions de formation conjointes sur la sécurité et l'inspection du travail au Caire et au Soudan.

