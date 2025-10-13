Addis-Abeba — Une série de tremblements de terre mesurant 5,5 et 5,2 sur l'échelle de Richter a frappé près de la ville de Mekelle, dans la région du Tigray en Éthiopie, dans la soirée du samedi 11 octobre 2025, selon le professeur Atalay Ayele de l'Institut de géophysique, des sciences spatiales et d'astronomie de l'Université d'Addis-Abeba.

Les secousses se sont produites à 19h01. et 19 h 18, à seulement 17 minutes d'intervalle, et ont été ressentis dans certaines parties du nord de l'Éthiopie.

Le professeur Atalay a déclaré que les tremblements de terre se sont produits près de la jonction de la vallée du Rift et des hauts plateaux éthiopiens, une zone connue pour son activité sismique.

Il a également noté que cette région a connu de fréquents tremblements de terre dans le passé en raison de sa structure géologique complexe.