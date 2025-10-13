Addis-Abeba — Les projets de développement à grande échelle entrepris par l'Éthiopie stimulent fortement la productivité nationale, selon plusieurs dirigeants du secteur manufacturier.

Le président de l'Association des producteurs et exportateurs de blé, Million Bogale, a déclaré à l'ENA que ces initiatives majeures ont renforcé de manière significative les capacités industrielles du pays.

Il a également souligné l'impact positif des réformes macroéconomiques récentes et de la mise en place de mécanismes de soutien opérationnels, qui ont contribué à la croissance continue de la productivité.

Million a mis en avant le rôle crucial joué par le développement des infrastructures, l'approvisionnement énergétique, la disponibilité des intrants et la modernisation technologique dans la relance du secteur manufacturier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a notamment cité la construction récente d'une usine d'engrais à base d'urée, initiée sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, qualifiant ce projet de levier essentiel pour accroître la productivité agricole et faire progresser le pays vers l'autosuffisance alimentaire.

Selon lui, la production locale d'engrais réduira la dépendance aux importations, permettra d'économiser les devises et renforcera l'indépendance économique nationale.

Pour sa part, Solomon Mulugeta, directeur général de l'Association éthiopienne des industries sidérurgiques et mécaniques de base, a salué les effets positifs des projets nationaux sur le secteur manufacturier, estimant qu'ils ont ouvert de nouvelles perspectives de croissance.

Ces projets, a-t-il ajouté, sont essentiels pour accroître la capacité de production et répondre à la demande croissante en acier, notamment dans les secteurs de la construction et des infrastructures.

M. Solomon a également félicité le gouvernement pour ses efforts visant à diversifier les sources d'énergie et à répondre aux besoins énergétiques des industries.

Il a cité le Grand Barrage de la Renaissance et la première phase du projet de gaz naturel liquéfié d'Ogaden comme des réalisations majeures, affirmant qu'elles joueront un rôle décisif dans l'alimentation énergétique des industries à forte consommation.

« Ces projets énergétiques sont d'une importance capitale et contribueront de manière substantielle à la croissance économique du pays », a-t-il déclaré.

Pour Aklilu Abate, président de l'Association des fabricants de machines, les grands projets en cours témoignent d'un leadership visionnaire et d'un engagement national fort.

Il a rappelé que les pénuries d'énergie qui limitaient autrefois la productivité industrielle ont considérablement diminué, ouvrant la voie à une hausse notable de la production.

« Ces projets ont créé de nouvelles opportunités pour les industries manufacturières d'augmenter leur production », a-t-il affirmé. « Le secteur est désormais mieux positionné pour contribuer efficacement à l'économie nationale. »

Aklilu a conclu en soulignant que les grands projets en cours et à venir permettront de réduire les pressions sur les industries locales et d'accélérer la transformation économique de l'Éthiopie.