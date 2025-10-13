Afrique: Mondial 2026 (Q) - Les Lions affûtent leurs armes avant le choc face à la Mauritanie

Dans le cadre de la dixième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Lions, de retour à Dakar après leur large victoire face au Soudan du Sud (0-5) vendredi dernier, ont effectué une séance d'entraînement ce dimanche 12 octobre au stade annexe de Diamniadio. Ils préparent la rencontre décisive qui les opposera à la Mauritanie ce mardi 14 octobre au stade Abdoulaye Wade.

Comme prévu, la séance a débuté à 17h30. Elle était exclusivement ouverte à la presse. Malgré cela, quelques supporters ont fait le déplacement, sans toutefois pouvoir accéder à l'intérieur du stade. C'est donc depuis les grilles du stade annexe qu'ils ont suivi l'entraînement, scandant tour à tour les noms de Pape Matar Sarr, Iliman Ndiaye, Pathé Ciss et, bien sûr, de la légende Sadio Mané.

Le groupe a également été galvanisé par la présence de Paco du Douzième Gaïndé, venu apporter son soutien aux Lions, dont les encouragements n'ont pas manqué de se faire entendre. Quelques journalistes mauritaniens étaient également présents sur les lieux.

Un groupe au complet

Pour la première fois depuis le début du rassemblement, Pape Thiaw disposait d'un groupe au complet. Ismail Jakobs, dernier joueur à rejoindre la tanière pour des raisons encore inconnues, a intégré le groupe hier samedi et s'est entraîné normalement. Tout semble également rentré dans l'ordre pour Édouard Mendy, qui avait ressenti quelques gênes après la rencontre face au Soudan du Sud. Le portier s'est entraîné sans difficulté. La séance, très rythmée et particulièrement intense, s'est achevée à 18h45.

Krépin Diatta et Chérif Ndiaye se sont ensuite présentés en conférence de presse. L'attaquant de Samsunspor s'est dit « soulagé et débarrassé d'un fardeau » après avoir enfin inscrit son premier but avec la sélection. Concernant le match face à la Mauritanie, il a assuré que « l'équipe le prend très au sérieux et fera le nécessaire, quitte à y laisser sa peau, pour aller chercher la qualification ».

De son côté, le latéral droit de l'AS Monaco a également souligné que cette rencontre est « à prendre au sérieux, car la Mauritanie est capable de battre de grandes équipes, comme elle l'a montré face à l'Algérie lors de la dernière CAN ». Il a insisté sur la nécessité d'aborder ce match avec prudence afin de s'imposer et d'assurer la qualification pour la Coupe du monde.

Les deux joueurs traduisent ainsi l'état d'esprit du groupe : déterminé, concentré et conscient que toute erreur pourrait être fatale. Les hommes de Pape Thiaw effectueront leur dernière séance d'entraînement ce lundi 13 octobre, avant de disputer leur ultime rencontre des éliminatoires du Mondial 2026 face à la Mauritanie, mardi à 19h GMT au stade Abdoulaye Wade. Les Lions ont l'obligation de s'imposer pour assurer leur qualification.