Sénégal: Finances publiques - Le pays lève plus de 450 milliards FCFA sur le marché financier régional

L'État du Sénégal a annoncé avoir mobilisé plus de 450 milliards de francs CFA à l'issue de son troisième Appel public à l'épargne de l'année 2025, dépassant largement son objectif initial de 300 milliards FCFA.

L'opération, ouverte à la souscription le 22 septembre et clôturée ce vendredi 10 octobre, a été structurée par Impaxis Securities, en collaboration avec Société générale. Elle s'inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à diversifier les sources de financement souverain et à renforcer la participation des investisseurs à l'effort de développement national.

Selon le ministère des Finances et du Budget (MFB), cette levée de fonds a enregistré un taux de couverture de plus de 150 %, traduisant la confiance renouvelée des investisseurs dans les perspectives économiques du pays.

Particularité de cette troisième opération : une forte participation de la diaspora sénégalaise, installée dans plus de 45 pays, aux côtés d'investisseurs institutionnels nationaux et sous-régionaux. Le MFB souligne que cette mobilisation illustre la volonté d'une communauté nationale unie autour du développement.

Le ministère s'est félicité du succès de cette opération, conduite dans le respect des principes de rigueur, de transparence et d'indépendance financière, en cohérence avec la vision d'un financement endogène au service de la souveraineté nationale.

L'État a enfin adressé ses remerciements aux souscripteurs citoyens, à la diaspora, aux partenaires et investisseurs institutionnels qui continuent de croire en « la promesse d'un Sénégal debout, engagé dans sa refondation économique ».