Sénégal: Appel public à l'épargne - Le pays mobilise plus de 450 milliards de FCFA sur le marché financier régional

Fidèle à sa vision d'un financement endogène au service de la souveraineté nationale, l'État du Sénégal a clôturé avec succès son troisième Appel public à l'épargne (Ape) de l'année 2025.

Selon un communiqué de presse du ministère des Finances et du Budget, lancée le 18 septembre 2025, avec une ouverture des souscriptions le 22 septembre, l'opération s'est achevée ce vendredi 10 octobre 2025, conformément au calendrier annoncé.

«À la clôture de la période de souscription, le montant retenu s'élève à plus de 450 milliards FCFA, pour un objectif initial de 300 milliards de FCFA, soit un taux de couverture de plus de 150%. Les ressources mobilisées s'inscrivent dans le cadre de la couverture du besoin de financement, conformément à l'autorisation parlementaire pour faire face aux engagements financiers de l'État », lit-on dans le document.

«Structurée par Impaxis Securities, arrangeur principal et chef de file, en collaboration avec la Société Générale, co-arrangeur et co-chef de file, cette levée de fonds s'inscrit dans une stratégie de diversification des sources de financement souverain et endogène et de renforcement de la base d'investisseurs », informe le ministère des Finances.

Au-delà de la mobilisation importante des investisseurs institutionnels, explique-t-on, cette troisième opération revêt un cachet particulier avec l'implication de la diaspora sénégalaise installée dans plus de 45 pays, aux côtés d'investisseurs résidents et sous-régionaux. Elle constitue ainsi l'une des opérations les plus inclusives, traduisant la volonté partagée d'une communauté nationale unie autour de l'effort de développement.

Le ministère des Finances soutient que cette performance exceptionnelle illustre, une fois de plus, la confiance renouvelée des investisseurs dans les perspectives économiques du pays, ainsi que leur volonté de contribuer directement à l'effort national de développement.

Le ministère des Finances souligne que l'opération a été menée dans le respect d'une gestion souveraine de la politique budgétaire et financière de l'État, fondée sur la rigueur et la transparence, illustrant ainsi la détermination du pays à affirmer sa pleine autonomie dans la conduite de ses politiques publiques.