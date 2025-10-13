Afrique de l'Ouest: Conseil des ministres de l'Uemoa - Plusieurs décisions et recommandations prises lors de la 3e session ordinaire

Le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) a tenu le 6 octobre 2025 sa troisième session ordinaire au titre de l'année 2025, dans les locaux du Siège de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) à Dakar sous la présidence de Adama Coulibaly, Ministre des Finances et du Budget de la République de Côte d'Ivoire, son Président en exercice.

Selon un communiqué de presse, ont également pris part à la rencontre, Abdoulaye Diop, Président de la Commission de l'Uemoa, Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la Bceao, Serge Ekué, Président de la Banque ouest africaine de développement (Boad) et Badanam Patoki, Président de l'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest africaine (Amf-Umoa).

Au terme des échanges, plusieurs conclusions et recommandations ont été approuvées par le Conseil des Ministres.

Au titre de la Commission de l'Uemoa, le Conseil a examiné le Rapport semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale à fin juin 2025 qui procède à l'évaluation des performances économiques et financières des Etats membres de l'Union en 2024.

Ce Rapport, renseigne la même source, fournit également des indications sur les prévisions pour l'année 2025. Il fait ressortir que l'activité économique reste dynamique avec un taux de croissance qui passe de 6,3% en 2024 à 6,7% en 2025. Selon le document, la décélération du taux d'inflation annuel moyen devrait se poursuivre en 2025, ressortant à 1,2% contre 3,5% en 2024, sous l'effet de la hausse de la production de la campagne agricole 2024/2025 et de la décrue des prix des produits alimentaires et énergétiques importés.

Le Conseil s'est félicité des efforts enregistrés et a adopté le Rapport semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale au titre du premier semestre 2025. Il a formulé une recommandation relative aux orientations de politique économique aux Etats membres pour l'année 2026.

Le Conseil a également examiné et adopté la Décision instituant l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (Ehcvm) au sein des Etats membres de l'Uemoa. Cette enquête constitue une avancée dans la collecte de données statistiques au sein de l'Union. Elle vise à instituer un modèle unique d'enquête permettant d'assurer une comparaison des indicateurs sur les conditions de vie des ménages dans le temps et dans l'espace. Elle permet de disposer de données actualisées pour faire le suivi des progrès socio-économiques réalisés par les Etats membres.

Au titre de l'Amf-Umoa, renseigne le document, le Conseil des Ministres a approuvé les états financiers de la structure au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et décidé de l'affectation du résultat excédentaire en report à nouveau.

Les Membres du Conseil des Ministres ont, par ailleurs, approuvé la facturation, par l'Amf-Umoa, des frais d'agrément et de la redevance annuelle aux Caisses des Dépôts et Consignations et structures assimilées, en leur qualité de gestionnaires des avoirs consignés sur le marché financier régional de l'Umoa.

Enfin, le Conseil a approuvé la révision de la Décision n° CM/13/12/2011 révisée portant fixation des tarifs du Conseil régional de l'epargne Publique et des marchés financiers, par l'intégration des Caisses des dépôts et consignations et structures assimilées ainsi que les Listing Sponsors.

Au titre de la Bceao, les Ministres ont émis un avis favorable pour la poursuite de la mise en oeuvre des décisions portant sur le renforcement de la position extérieure de l'Uemoa.

Par ailleurs, le Conseil a procédé à l'application de l'article 11 du Traité de l'Umoa. A cet égard, Aboubakar Nacanabo, Ministre de l'Economie et des Finances du Burkina Faso, a été désigné pour assurer la présidence du Conseil pour une durée de deux ans, à compter du 7 octobre 2025.