Le Ministère des Finances et du Budget dans un communiqué de presse, dit avoir pris connaissance, avec regret, de la décision de l'agence de notation Moody's Investor Services en date du 10 octobre 2025, relative à la notation souveraine de notre pays.

«Cette action, qui abaisse la note de crédit du Sénégal de B3 à Caa1 tout en maintenant une perspective inchangée, repose sur des hypothèses spéculatives, subjectives et biaisées. Elle ne reflète ni la réalité des fondamentaux économiques du pays, ni les mesures de politique publique mises en oeuvre pour consolider la stabilité budgétaire et renforcer la soutenabilité de la dette », a indiqué Cheikh Diba.

Au premier rang de ces réformes, explique-t-on, figure le Plan de redressement économique et social (Pres), déjà mis en cours d'exécution, notamment à travers l'adoption par l'Assemblée nationale des révisions du Code général des impôts et d'un nouveau Code des investissements. Le ministère des Finances soutient que de telles initiatives hasardeuses, fondées sur des justifications partielles, prématurées et des sources non dévoilées, viennent confirmer la ligne de conduite douteuse de Moody's envers le Sénégal depuis plusieurs mois.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Sénégal réaffirme sa détermination à poursuivre des politiques économiques responsables, rigoureuses et transparentes, en parfaite cohérence avec le respect de tous ses engagements et ses objectifs de développement. Il appelle Moody's à davantage de rigueur, d'objectivité et de responsabilité dans leurs analyses, en privilégiant des critères tangibles et des dates de publication ne laissant pas de doutes sur les intentions réelles derrière sa précipitation.

Le ministère des Finances soutient que la robustesse des fondamentaux du Sénégal se manifeste à travers la mobilisation réussie de financements diversifiés, illustrée par les importantes levées de fonds sur le marché régional et par l'élargissement continu de la base de partenaires financiers, incluant des banques commerciales internationales ; une exécution budgétaire maîtrisée, conforme aux objectifs fixés par les autorités en matière de discipline et de consolidation des finances publiques, avec, à fin juin 2025, un déficit de 588 milliards FCFA et un taux d'exécution des recettes de 50%, en ligne avec l'objectif de déficit de 7,8% du Pib en 2025 et ouvrant la voie à l'atteinte de l'objectif de 5,0% du Pib en 2026 ; des perspectives de croissance économique dynamiques, portées par les réformes structurelles en cours, le développement du secteur énergétique et l'amélioration continue du climat des affaires, renforcé par l'adoption récente du nouveau Code des investissements.

Le Sénégal, note le ministère des Finances, demeure confiant dans la solidité de son économie et invite les partenaires et investisseurs à apprécier la situation réelle du pays sur la base d'informations fiables, d'analyses équilibrées et de faits objectifs.