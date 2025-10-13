Le Gabon a remporté le prestigieux Golden Prize (Médaille d’Or) lors de l'Exposition universelle d'Osaka 2025, le dimanche 12 octobre 2025. Cette distinction honore la mise en valeur exceptionnelle de sa forêt équatoriale et son engagement en faveur du développement durable.

Selon les médias locaux, la présidence gabonaise a exulté, saluant cette « reconnaissance internationale majeure » qui fait de la forêt un « pilier essentiel de l’équilibre climatique ». Ce succès est présenté comme le fruit d’un travail collectif mené sous l’impulsion du Président Brice Clotaire Oligui Nguema.

Gabon Média Time précise que le prix a été remporté dans la catégorie « Sauver des vies », consacrant « la vision gabonaise d’un développement durable centré sur l’humain, la nature et la résilience. » Le pavillon a été salué pour son message humaniste, notamment grâce à des symboles comme le bois de Moabi et le jeu traditionnel Songho. La Commissaire générale, Nina Abouna, a magnifié « un honneur partagé par tout un peuple ».

Pour le chef de l’État, ce prix est un « tournant symbolique » qui témoigne que « le regard du monde qui change » est une reconnaissance de la « nation qui inspire confiance ».

D'après Gabon Actu, cette victoire renforce la position du pays comme leader de la diplomatie environnementale et préfigure son rôle avant la COP30 au Brésil, confirmant son engagement pour un « avenir plus vert, plus responsable et plus solidaire ».