Pour la 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Burkina Faso a dominé l'Ethiopie par le score de 3 buts à 1, dimanche 12 octobre 2025, au stade du 4-Août.

Pierre Landry Kaboré a été le bourreau d'un soir des Ethiopiens lors de l'ultime

journée des éliminatoires de la Coupe du monde, dimanche 12 octobre 2025, au stade du 4-Août. Auteur d'un triplé, l'attaquant burkinabè a permis aux Etalons de s'offrir les trois points de la victoire devant les Walyas. Une fin heureuse pour le onze national qui a plutôt bien négocié ce duel dans lequel la victoire était plus qu'impérative pour espérer jouer les barrages.

Les Etalons ont, en effet, dominé sans partage la première mi-temps. Amenés par leur capitaine, Bertrand Traoré, bien inspiré, les Burkinabè ont montré dès le coup d'envoi leur envie de vite faire la différence. La position constamment haute de Hervé Koffi à la lisière du rond central témoigne du pressing imprimé par les hommes de Brama Traoré, dans le premier quart d'heure. Les Walyas tiennent bon et parviennent même à s'offrir un bol d'air avant la demi-heure par quelques incursions dans le camp burkinabè, mais surtout pour grignoter de précieuses minutes de privation de ballon aux Etalons.

Mais ceux-ci reprennent rapidement le contrôle de la partie et repartent au charbon. Aziz Ki qui a mis du temps à trouver ses marques, d'une frappe enveloppe, va accrocher le montant droit du portier éthiopien (38e). Bertrand Traoré continue de harceler la défense des Walyas mais peine à trouver le cadre dans ses nombreuses tentatives au premier poteau. Dans le temps additionnel, Aziz Ki, de nouveau, va donner des sueurs froides aux visiteurs lorsque son tir est repoussé du bout des gants par leur dernier rempart.

Le milieu de terrain burkinabè va récidiver, trois minutes après la reprise, sur une remise dans l'axe mais va buter à bout portant sur le gardien adverse. L'équipe burkinabè commence à ronronner avant l'heure de jeu et Brama Traoré se voit obliger d'injecter du sang neuf avec les entrées de Georgi Minoungou, Josué Tiendrébéogo et Pierre Landry Kaboré aux places de Dango Ouattara, Mohamed Konaté et Aziz Ki à la 62e minute. Un

coaching qui s'avère payant car juste deux minutes après, c'est Pierre Landry Kaboré qui, sur une balle en profondeur, va placer un plat du pied gauche imparable et ouvre le score pour les Etalons.

L'attaquant va s'offrir le doublé à neuf minutes du terme de la rencontre, cette fois-ci du pied droit, avant de signer le triplé dans les derniers instants du temps additionnel allant brûler la politesse au gardien éthiopiens avant de mettre la balle au fond des filets (90+6). Les Etalons, par exès de confiance vont se faire peur après le doublé de Pierre Landry Kaboré. Les Ethiopiens à la suite d'une séquence manquée de passes entre Hervé Koffi et ses défenseurs vont réduire le score grâce à Biniam Ayiten qui a intercepté le cuir dans la surface (84e). Avec cette victoire les Etalons se qualifient pour les barrages.

Résultats du groupe A à l'issue de la 10e journée

Burkina Faso # Ethiopie 3-1

Egypte # Guinée Bissau 1-0

Djibouti # Sierra Leone 1-2

Classement du groupe A à l'issue de la 10e journée

1re Egypte 26pts+18

2e Burkina Faso 21pts+15

3e Sierra Leone 15pts+2

4e Guinée-Bissau 10pts-2

5e Ethiopie 9pts-5

6e Djibouti 1pt-28